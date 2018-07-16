Trump: Niyetim yeniden aday olmak

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

Birleşik Krallık merkezli Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için, "Niyetim yeniden aday olmak" diyen Trump, aday olmasını "herkesin istediğini" ileri sürdü.

Başkanlık seçimleri için "rakipsiz olduğunu da" ileri süren Trump, Demokratlar arasında da kendisiyle boy ölçüşebilecek bir kimseyi görmediğini de vurguladı ve "Hepsini tanıyorum ve hiçkimse görmüyorum" diye ekledi.



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