Trump: Petrol fiyatları benim sayemde düşüyor

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüşün "kendisi sayesinde" olduğunu savundu.
İran'a yönelik yaptırımlardan sekiz ülkeye muafiyet verdiklerini hatırlatan Trmup, "Bunu yapmanın biraz nedeni benden yardım istemeleri; ancak, asıl neden petrol fiyatlarının 100 dolar/varile veya 150 dolar/varile yükseltmek istememem; çünkü, fiyatları ben aşağı çekiyorum" diye konuştu.
"Eğer petrol fiyatlarına bakarsanız son birkaç haftada oldukça önemli oranda aşağı geldiklerini görürsünüz. Bu benim sayemde oldu" diye konuşan Trump, "Çünkü OPEC olarak adlandırılan bir tekel var ve ben bu tekeli sevmiyorum" dedi.
Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim
Benzinde beklenen indirim geldi
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
Dolar kaç lira? (7 Kasım 2018 dolar yorumları)
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum