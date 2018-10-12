Trump: Powel'ı kovmayacağım, yalnızca hayal kırıklığına uğradım

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarından hayal kırıklığına uğradığını, ancak yine de Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovmayacağını söyledi.

Fed politikalarına eleştirilerini sürdüren Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Fed'in kontrolden çıktığını, para politikasını çok sıkarak bir hata yaptığını savundu.

