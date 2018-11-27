FİNANS

"Trump Şi ile anlaşamazsa tarifelere devam edecek"

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 23:39 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow: - "Başkan Trump, şartlar karşılanmazsa tarife politikasına sadık kalmaktan gayet mutlu olacağını çok kez söyledi. 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik yüzde 10'luk gümrük tarifesinin 1 Ocak itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi daha önceden belirlendi. Bu kesin olmakla birlikte programlandı. Başkan Trump, G20 Zirvesi kapsamındaki ABD-Çin toplantısından anlaşma çıkmazsa 267 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek vergi getireceğini bildirdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede anlaşma sağlanamaması durumunda tarifelere planladığı gibi devam edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu hafta sonu Buenos Aires'te yapılacak G20 Zirvesi sırasında akşam yemeğinde buluşacaklarını söyledi.

Trump'ın, küresel piyasaların odaklandığı bu görüşmede, bir ticaret anlaşmasına ulaşılma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını aktaran Kudlow, "Başkan Trump buna açık ancak adil ve karşılıklı ticaret konusunda daha öncede belirttiğimiz belli şartların sağlanması gerekli. Örneğin, fikri mülkiyet hırsızlığına ve zorunlu teknoloji transferine ilişkin meseleler çözülmeli. Kayda değer tarife ve tarife dışı bariyerler giderilmeli. Mülkiyet haklarına yönelik sorunlar çözülmeli." dedi.

Kudlow, ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının, Trump'ın elini güçlendirdiğine işaret ederek, Çin ekonomisinin ise yavaşlamakta olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'ın ticaret anlaşması için şart koştuğu kriterlerin karşılanmaması durumunda Çin'e yönelik tarifelerine devam edileceğinin altını çizen Kudlow, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Trump, şartlar karşılanmazsa tarife politikasına sadık kalmaktan gayet mutlu olacağını çok kez söyledi. 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik yüzde 10'luk gümrük tarifesinin 1 Ocak itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi daha önceden belirlendi. Bu kesin olmakla birlikte programlandı. Başkan Trump, G20 Zirvesi kapsamındaki ABD-Çin toplantısından anlaşma çıkmazsa 267 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek vergi getireceğini bildirdi."

- "GM'nin kararı büyük hayal kırıklığı"

Kudlow, ABD'li otomotiv devi General Motors'un (GM) beş fabrikasını kapatma ve binlerce işçisini çıkarma kararına yönelik soruları da yanıtladı.

Dün yapılan açıklamanın ardından Kudlow, GM'nin Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mary Barra ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının otomotiv sektörüne büyük yardımı olacağını vurgulayan Kudlow, "GM'nin kararı büyük hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.

Kudlow, şirketin elektrikli araba üretimini ABD yerine Çin'de yapmasının söz konusu olduğuna işaret ederek, "Elektrikli arabalara yönelik teşviklerin GM'ye verilip verilmemesini gözden geçireceğiz. Bu karar, Başkan Trump'ın hayal kırıklığını yansıtıyor." dedi.

GM, dün yaptığı açıklamada, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Ontario eyaletindeki olmak üzere 5 üretim tesisinin, gelecek yıl içinde kapatılacağını ve çalışan sayısının yüzde 15 azaltılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abd Çin ticaret

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