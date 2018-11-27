"Trump Şi ile anlaşamazsa tarifelere devam edecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede anlaşma sağlanamaması durumunda tarifelere planladığı gibi devam edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu hafta sonu Buenos Aires'te yapılacak G20 Zirvesi sırasında akşam yemeğinde buluşacaklarını söyledi.

Trump'ın, küresel piyasaların odaklandığı bu görüşmede, bir ticaret anlaşmasına ulaşılma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını aktaran Kudlow, "Başkan Trump buna açık ancak adil ve karşılıklı ticaret konusunda daha öncede belirttiğimiz belli şartların sağlanması gerekli. Örneğin, fikri mülkiyet hırsızlığına ve zorunlu teknoloji transferine ilişkin meseleler çözülmeli. Kayda değer tarife ve tarife dışı bariyerler giderilmeli. Mülkiyet haklarına yönelik sorunlar çözülmeli." dedi.

Kudlow, ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının, Trump'ın elini güçlendirdiğine işaret ederek, Çin ekonomisinin ise yavaşlamakta olduğunu dile getirdi.