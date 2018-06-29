Trump: SoftBank ABD'ye yatırımlarını artıracak

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Japon teknoloji şirketi SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son'ın, ABD'ye olan yatırımlarını 72 milyar dolara çıkaracağı sözü verdiğini söyledi. Masayoshi Son, daha önce ABD'ye 50 milyar dolar yatırım sözü vermişti.
Trump yaptığı açıklamada, "SoftBank CEO'su Masayoshi Son'ın ABD'ye yatırımları 72 milyar dolar olacak; ancak, henüz bitmiş değil" dedi. SoftBank konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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