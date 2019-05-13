FİNANS

Trump ve Xi G20'de görüşebilir, Çin vergilere karşılık verecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Haziran'da Japonya'da düzenlenecek G20 liderler zirvesinde bir araya gelmelerinin ve ticaret anlaşmasını müzakere etmelerinin büyük olasılık olduğunu söyledi.

İstanbul, 13 Mayıs (DHA) - Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Haziran'da Japonya'da düzenlenecek G20 liderler zirvesinde bir araya gelmelerinin ve ticaret anlaşmasını müzakere etmelerinin büyük olasılık olduğunu söyledi. Çin, ABD'nin gümrük vergisi artışları yürürlüğe girer girmez karşı önlemlerini alacağını açıkladı.
Fox TV'nin bir programına konuk olan Kudlow, Pekin'in son birkaç haftada önceden verdiği bazı taahhütlerden geri adım attığını ve bunun bir ticaret anlaşmasına varılmasını engellediğini ifade etti.
Çin'in ABD'ye misilleme olarak gümrük tarifelerini yükseltmesini beklediklerini ifade eden Kudlow, Çin ve ABD arasında gümrük tarilerinin yükseltilmesinden her iki tarafın da sıkıntı çekeceğini vurguladı.
Çin Ticaret Bakanlığı da, Çin mallarının ithaline ABD tarafından konulan ek gümrük vergisinden sonra Çin'in de gerekli karşı önlemleri alacağını duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığı açıklamadsında şöyle denildi:
"Çin-ABD üst düzey ekonomik ve ticari müzakerelerin 11. raundu şu anda ilerlemektedir. Çin, iki ülkenin birbiriyle orta bir noktada buluşabileceğini ve mevcut sorunları işbirliği ve müzakere yoluyla çözmek için ortak çabalar göstereceğini ummaktadır."

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