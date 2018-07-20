Trump yine Fed’e bulaştı: Sıkılaştırma yaptığımız herşeye zarar verir”

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir Twitter paylaşımında tekrar ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmasını eleştirdi ve “Parasal sıkılaştırma yaptığımız herşeye zarar verir” dedi.

Trump ardarda yaptığı Twitter paylaşımlarında şunları söyledi:

“ABD faiz artırmaktayken, dolar güçlenirken ve her gün daha da güçlenerek rekabetçi gücümüzden çalarken, Çin, Avrupa ve diğerleri para birimlerini manipüle edip faiz oranlarını düşük tutuyor. Her zamanki gibi adil olmayan şartlar.

“ABD ekonomisi çok iyi durumda olduğu için cezalandırılmamalı. Şu anda parasal sıkılaştırmaya gitmek yaptığımız herşeye zarar verir. ABD’nin yasadışı para birimi manipülasyonları ve KÖTÜ ticaret anlaşmalarıyla kaybettiklerini geri kazanmasına izin verilmeli. Borç vadesi yaklaşıyor ve biz faiz mi artırıyoruz? Gerçekten mi?”

