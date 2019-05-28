FİNANS

Trump ziyareti sonrasında Asya piyasaları yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs (DHA)

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
EKONOMİ KİTAPLIĞI - "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri"EKONOMİ KİTAPLIĞI - "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri"
Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Projesi, 14 okulda uygulanmaya başlıyorMesleki Eğitim Geliştirilmesi Projesi, 14 okulda uygulanmaya başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Dolar yönünü değiştirdi!

Dolar yönünü değiştirdi!

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi (2)

Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi (2)

EKONOMİ KİTAPLIĞI - "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri"

Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Projesi, 14 okulda uygulanmaya başlıyor

Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Projesi, 14 okulda uygulanmaya başlıyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

UNDP Başkanı ortaklığı değerlendirmek üzere Türkiye'de

UNDP Başkanı ortaklığı değerlendirmek üzere Türkiye'de

Antalya turizminde yeni bir rekor

Antalya turizminde yeni bir rekor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.