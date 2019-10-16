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Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

 EGE Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Türk çeliğinin ABD'ye ihracatında gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma söylemi üzerine, "Gümrük vergisi arttığı takdirde, ABD'nin stratejik olarak nitelendirdiği demir-çelik ürünleri dışında ihracat şansımız çok azalıyor.

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İZMİR, (DHA) - EGE Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Türk çeliğinin ABD'ye ihracatında gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma söylemi üzerine, "Gümrük vergisi arttığı takdirde, ABD'nin stratejik olarak nitelendirdiği demir-çelik ürünleri dışında ihracat şansımız çok azalıyor. Türk çeliğini alternatif pazarlarda satma konusunda sektör olarak oldukça yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk çeliğinin ABD'ye ihracatında gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma tehdidi Türk demir-çelik ihracatçılarınca kaygıyla karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, benzer senaryoların daha önce de yaşandığını belirterek, ABD'ye çelik ihracatında gümrük vergisinin 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 50'ye çıktığını, 2019 yılı Mayıs ayında gümrük vergisinin yüzde 25'e düşmesine rağmen ABD'ye çelik ihracatının 2017 yılındaki 2.4 milyon ton seviyelerinden yaklaşık 450 bin ton seviyelerine gerilediğini kaydetti. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisinin tekrar yüzde 25'ten, yüzde 50'ye çıkarılması söyleminin gerçekleşmesi halinde ABD'ye ihracatın düşeceğini ifade eden Ertan, "Hali hazırda Meksika ve Brezilya'dan ABD'ye çelik ithalatında gümrük vergisi yok. Bu ülkelere sağlanan vergi avantajlarından dolayı zorlanmaya başlamıştık. Gümrük vergisinin artması ihracat yapma olasılığımızı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Tek neden Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergisi artışı olmamakla birlikte Türkiye'nin demir-çelik üretimi yüzde 11 düşüş göstererek 34 milyon ton seviyelerine geriledi. Bu süreçte Amerika'daki çelik üretimi ise yüzde 6 arttı. Trump öncesinde ABD'de üretim yapamayan çelik tesisleri üretim yapmaya, üretim yapan mevcut tesislerde kapasite arttırmaya başladı. Çelik ve kömür üreticilerin Trump yönetimi üzerinde yürüttüğü lobi çalışmaları sonuç verirken, Amerikan halkı çelik ihtiyacını yüzde 80 daha pahalı giderir hale geldi. Amerika'da nihai tüketiciler, ithalatın kısıtlanmasından dolayı mağdur durumda. Amerikalılar, Türk çeliğine diğer ülkelerle aynı oranlarda gümrük vergisiyle veya gümrük vergisiz erişmek istiyor. Gümrük vergisi arttığı takdirde, ABD'nin stratejik olarak nitelendirdiği demir-çelik ürünleri dışında ihracat şansımız çok azalıyor. Türk çeliğini alternatif pazarlarda satma konusunda sektör olarak oldukça yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.
Türkiye'nin 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde ABD'ye 737 milyon dolarlık demir-çelik ürünleri ihraç ettiğini, 2019 yılının aynı döneminde ise 210 milyon dolarlık ihracat rakamında kaldığını açıklayan Ertan, ABD'ye demir-çelik ihracatının yüzde 71 gerileme gösterdiğini söyledi.

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Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyorTrump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyorTrump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyorTrump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

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