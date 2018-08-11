Trump'ın çelik-alüminyum tehdidinin karşılığı yok

ERDAL ÇELİKEL - ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20'ye yükseltileceğini açıklaması her iki sektörün ihracat kompozisyonu değerlendirildiğinde bir anlam taşımıyor. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran dönemi itibarıyla çelik ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak yaklaşık 7 milyar dolardan 8,4 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ABD'ye yapılan ihracat bu ülkenin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden ithalata ilave yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması kararının etkisiyle yüzde 41,3 azalarak 439 milyon dolara geriledi. Söz konusu gerilemeye karşın ABD'nin toplam sektör ihracatı içindeki payının yüzde 5,2 gibi düşük bir seviyede kalması nedeniyle toplam çelik ihracatı ABD'nin aldığı vergi kararından fazla etkilenmedi. Son 5 yılın verileri değerlendirildiğinde ise 2013-2017 döneminde Türkiye bu alanda kümülatif olarak 68,6 milyar dolarlık ihracat yaparken bu tutarın sadece yüzde 8,6'sına karşılık gelen 5,9 milyar dolarlık kısmı ABD'ye yapıldı.

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- Alüminyumda da durum aynı Trump'ın Türkiye'den ithalatında ek verginin yüzde 20'ye çıkartılacağını duyurduğu alüminyum ticaretinde de iki ülke arasındaki ilişkiler çelikten farklı bir görünüm sergilemiyor. Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin toplam sektör ihracatı yüzde 25 artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldi. Haziran sonu itibarıyla ABD'ye yapılan ihracat 77,5 milyon dolar düzeyinde kalırken, bu ülkeye yapılan dış satımın toplam ihracat içindeki payı yüzde 5,2 düzeyinde gerçekleşti. Alüminyum sektörü 2013-2017 döneminde 12 milyar dolar ihracat yaptı. Bu dönemde ABD'ye yapılan ihracat 208,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, toplam ihracat içinde ABD'nin payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı. - "Acilen tedbir alınmalı" Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD'ye çelik ihracatının geçen yıl korumacı tedbirlerinde etkisiyle, miktar olarak 1 milyon 807 bin ton, değer olarak 1 milyar 127 milyon dolar seviyesine* gerilediğini hatırlattı.

Yayan, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi oranlarını iki katına çıkarmasının objektif gerekçelere dayanmadığını ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Roberto Azevedo'nun da belirttiği gibi dünyayı ticaret savaşına sürükleyebilecek önlemler almak kadar, bu gelişme karşısında ses çıkarmamanın da serbest ticarete zarar verebileceği hususu göz önünde bulundurularak, ilk önlemlere verilen karşılıkta olduğu gibi, yeni önlemlere de çelik sektörümüze zarar vermeyecek şekilde, mukabele edilmesi önem taşımaktadır. Dünyadaki korunma önlemleri neticesinde, açık pazar haline gelen ülkemizde 2017 yılında 16,3 milyon ton ve 12,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ithalatımızın, 2018 yılında 17,5 milyon ton ve 14, 5 milyar dolar seviyelerine ulaşabileceği hususu da dikkate alınarak, yurt içi üretim kabiliyetlerinin değerlendirilmesini mümkün kılacak tedbirlerin acilen alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır." - "Hukuksal bir dayanağı yok"