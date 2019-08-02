FİNANS

Trump’ın gümrük vergisi hamlesiyle petrol fiyatları yüzde 2.0’nin üzerinde arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / 2 Ağustos (DHA)

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