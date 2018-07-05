"Trump'ın petrol hamlesinin uygulanması zor"

Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarının varil başına 65 ila 70 dolar seviyesinde bulunmasından memnun olduğunu belirten Kirkegaard, "Bu fiyatlar hem piyasaya ilave kaya petrolünün girmesine engel oluyor hem de ulaştırmada fosil kaynakların yerini elektrikli araçlara bırakma sürecini yavaşlatıyor. Sonuç olarak, mevcut fiyatlar ekonominin üzerinde negatif yönlü etkide bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Kirkegaard, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimini günlük 1 milyon varil artırma kararının hemen ardından Trump'ın Suudi Arabistan'ı günlük 2 milyon varil artış konusunda ikna ettiğine yönelik açıklamasını, AA muhabirine değerlendirdi.

GÜLŞEN ÇAĞATAY - ABD merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Jacob Kirkegaard, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmasına yönelik teklifinin uygulanmasının zor olduğunu belirterek, "Trump ne tweet atarsa atsın, Riyad sonuç olarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini istemez." dedi.

Kirkagaard, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını şu anki mevcut durumdan daha aşağıya çekmek için böyle bir anlaşmayı "kesinlikle" kabul etmeyeceğine ve üretim kapasitesinin tamamını kullanmayı göze alamayacağına işaret ederek, bu hamlenin ancak petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaşması durumunda yapılabileceğini savundu.

Suudilerin günlük üretimini 2 milyon varil artırması halinde İran ve Venezuela'nın OPEC'ten ayrılacağını ve Rusya'nın da OPEC ile iş birliğini sonlandıracağını dile getiren Kirkegaard, şöyle devam etti:

"Başkan Trump'ın Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmasına yönelik teklifinin uygulanması zor. Trump'ın iddiası yalan, basit bir yalan. Trump, Suudileri tatlı sözlerle kandırabileceğini ve Suudilerin OPEC'in altını oyabileceğini düşünecek kadar hayalperest. Gerçek şu ki, Trump'ın sorunu, mevcut petrol fiyatlarının ABD'deki benzin fiyatlarını yükseltiyor olması. Aksi durumda, ABD kesinlikle Suudilerin İran'ın aleyhine yönelik taleplerini kabul etmezdi. Trump ne tweet atarsa atsın, Riyad, petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini istemez."