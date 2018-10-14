FİNANS

Trump'ın sert uyarıları sonrası Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 23:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosuluğu'na girdiği 2 Ekim tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Washingon Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olması durumunda Suudi Arabistan'ı "çok ağır" cezaların beklediğini söylemişti.

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