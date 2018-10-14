Trump'ın sert uyarıları sonrası Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosuluğu'na girdiği 2 Ekim tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Washingon Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olması durumunda Suudi Arabistan'ı "çok ağır" cezaların beklediğini söylemişti.
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Yarın son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Nissan Qashqai yenilendi
Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...
Emekliye en az 2 bin 361 TL!
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum