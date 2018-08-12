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Trump'tan ABD ekonomisiyle ilgili açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2018 20:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "İşsizlik verileri, 50 seneden olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor ve daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD'ye geri dönüyor" - "Harley'nin (Davidson) rakipleri dahil şirketlerin birçoğu bize doğru geliyor. ABD, yakında eşit şartlara sahip olacak veya daha iyisine"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede işsizliğin rekor seviyeye gerilediğini belirterek, ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü belirtti.

Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşsizlik verileri, 50 seneden olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. Ülkemiz hiç olmadığı kadar hızla büyüyor ve daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD'ye geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Arkansas eyaletinin eski Valisi Mike Huckabee ve ABD'li Fox kanalını da etiketleyen Trump, "Maaş çekiniz büyüyor, emekli maaşınız güçleniyor." yorumunda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'den olan Huckabee, bugün Fox kanalındaki bir programda, kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerini Demokratların kazanması halinde insanların primlerini ve maaşlarını kaybedeceğini öne sürerken, Cumhuriyetçilerin seçilmesi halinde ise seçmenlerin maaşlarıyla primlerini koruyacağını ve ABD'nin sınırlarının daha güvenli olacağını savundu.

ABD'de işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 3,8 seviyesine gerilemişti. Söz konusu seviye en son Nisan 2000, bundan önce ise 1969 yılında görülmüştü.

Ülkede işsizlik oranı temmuzda yüzde 3,9 olurken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 büyüyen ABD ekonomisi son 4 yılın en iyi performansını kaydetti.

- Harley-Davidson

Trump, ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin en büyük motorsiklet üreticilerinden olan Harley-Davidson'ın imalatının yurt dışına taşınması durumunda müşterilerinin şirketi boykot etmeyi planladığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Plan hakkında "Harika!" ifadesini kullanan Trump, "Harley'nin (Davidson) rakipleri dahil şirketlerin birçoğu bize doğru geliyor. ABD, yakında eşit şartlara sahip olacak veya daha iyisine." yorumunu yaptı.

Harley-Davidson, haziranda, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye misilleme olarak başlattığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıyarak bu bölgelerden Avrupa pazarına motosiklet ihraç edeceğini duyurmuştu.

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işsizlik ABD Başkanı Donald Trump ABD ekonomisi büyüme Harley-Davidson

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