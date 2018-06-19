Buna karşın ve ne yazık ki Çin, ABD'nin ithalatına 50 milyar dolar değerinde tarife koymaya karar verdi. Öyle görünüyor ki Çin'in, Amerika'nın fikri mülkiyet haklarına ve teknolojisine yönelik adaletsiz uygulamalarını değiştirmeye hiç niyeti yok. Bu uygulamaları değiştirmek yerine hiçbir yanlışı olmayan Amerikan şirketlerini, çalışanlarını ve çiftçileri tehdit ediyor."

"Cuma günü, Çin'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi uygulamaya yönelik planımızı açıkladım. Bu tarifeler, Çin'in teknoloji ve inovasyon alanlarındaki adaletsiz uygulamalarını değiştirmesini teşvik etmek için uygulamaya girecek.

Pekin yönetiminin, ABD'nin 6 Temmuz'da yürürlüğe girecek 50 milyar dolarlık tarifelerine eş değer karşı tarifeler açıklamasını sert bir dille eleştiren Trump, şunları kaydetti:

Trump, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR) 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilecek Çin menşeli ürünleri belirlemesi yönünde direktif verdiğini bildirdi.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi nedeniyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Trump, açıklamasında bu durumun kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, Çin'i söz konusu uygulamalarını değiştirmeye, pazarını Amerikan ürünlere açmaya ve ABD ile daha dengeli bir ticareti kabul etmeye teşvik için ek tedbirler gerektiğini savundu.

ABD-Çin ticaretinin daha eşit bir seviyede olması gerektiğini belirten Trump, "Bu nedenle USTR'ye, yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünü belirlemesi direktifini verdim. Bu tarifeler, Çin uygulamalarını değiştirmeyi reddederse ve yakın zamanda açıkladığı tarifeleri hayata geçirmekte ısrar ederse, yasal süreç tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

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- Çin misilleme yaparsa 200 milyar dolarlık yeni tarife

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında Çin'in yeniden misilleme yapması durumunda nasıl bir yol izleneceğine de değindi.

"Çin tarifelerini tekrar artırırsa, bu eyleme 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisiyle yanıt veririz." ifadesine açıklamasında yer veren Trump, ABD'nin artık hiçbir ülke tarafından suistimal edilemeyeceğini vurguladı.