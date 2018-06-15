Trump'tan Çin'e 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen bazı teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin'in fikri mülkiyet ve teknoloji hırsızlığının yanı sıra adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle teknoloji ağırlıklı bazı ürünlerine yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirdi.

"Çin Devlet Başkanı Ji ile olan muazzam arkadaşlığım ve ülkemizin Çin ile ilişkileri benim için çok önemli. Buna karşın uluslarımız arasındaki ticaret çok uzun süredir çok adaletsiz. Bu durum sürdürülemez" ifadesini kullanan Trump, uygulamaya girecek tarifelerin Çin'in Amerikan teknolojilerini adaletsiz şekilde transfer etmesinin önüne geçeceğini kaydetti.

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Değeri toplam 50 milyar dolara ulaşacak gümrük vergilerinin uygulanacağı ürünlerin nihai listesi ise ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından açıklandı.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, gaz türbini, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar, ticari bulaşık makineleri gibi yaklaşık 1100 farklı ürünün bulunduğu görüldü.