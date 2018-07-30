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Trump'tan federal hükümeti kapatma tehdidi

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 22:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: -"Eğer ülkede yıllarca süren tartışmalara rağmen sınır güvenliğini sağlayamazsak, hükümeti kapanmaktan hiç çekinmem"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finanse eden bir bütçeyi onaylamaması durumunda federal hükümetin kapanacağını belirterek, "Eğer ülkede yıllarca süren tartışmalara rağmen sınır güvenliğini sağlayamazsak, hükümeti kapanmaktan hiç çekinmem" dedi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmelerinin ardından konuğuyla beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, gazetecilerden gelen sorular üzerine Kongre'nin Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için gerekli finansmanı içeren bütçeyi geçirmemesi durumunda federal hükümetin kapanacağına yönelik tehditlerini yineleyerek, "Eğer ülkede yıllarca süren tartışmalara rağmen sınır güvenliğini sağlayamazsak, hükümeti kapanmaktan hiç çekinmem" ifadesini kullanan Trump, duvar finansmanı için 25 milyar doların kırmızı çizgisi olup olmadığı sorusuna, "Benim, Obama'nın tersine kırmızı çizgilerim yok." yanıtını verdi.

Trump'ın bu açıklaması, hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı benzer paylaşımların ardından geldi.

Kongre'deki Demokratları hedef alan Trump, "Demokratlar duvar da dahil sınır güvenliği için oy vermezlerse, hükümeti kapatmaya hazır olurum. Yeşil kart çekilişi, yakala-serbest bırak uygulaması iptal edilmeli ve nihayetinde liyakata dayalı göçmenlik sistemine geçmeliyiz. Ülkemize mükemmel insanların gelmesine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

- Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.
Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump ABD federal hükümetinin kapanması

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