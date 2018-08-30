FİNANS

Trump'tan finansal piyasalar açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Finansal piyasalardaki haberler beklenenden çok daha iyi"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan piyasalarındaki durumun beklentilerin ötesinde iyi olduğunu belirtti.

Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Finansal piyasalardaki haberler beklenenden çok daha iyi. Piyasalarda servet edinenler ve emekli maaşlarında beklentilerinin ötesinde artış görenler, hepiniz için daha iyi haberler geliyor." ifadelerini kullandı.

New York borsasındaki yükselişin ardından, Standard & Poor's ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri son 4 işlem gününü rekor seviyelerden tamamlamıştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi Mart 2009'dan bu yana yaklaşık yüzde 300 prim yaparken, öte yandan uzmanlar yükseliş trendindeki piyasanın ilerleyen aylarda düzeltmeye giderek endekslerde düşüşe neden olabileceği hakkında uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar, ayrıca, Trump'ın vergileri düşürücü ve regülasyonları azaltıcı politikalarına rağmen ABD halkının piyasalardaki olumlu tablodan faydalanamadığına dikkati çekiyor.

Washington'daki sosyal ve ekonomik politikalar araştırma kuruluşu Urban Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de yaşayanların yüzde 39,4'ünün en az bir alanda ekonomik zorluk çektiği, yüzde 23,7'lik kesimin ise birden fazla alanda zorluk çektiği belirtildi.

Araştırma, Amerikalıların yüzde 23,3'ünün gıda alanında zorluk yaşadığını, yüzde 18'inin ailelerinin sağlık faturalarını ödemekte zorlandığını ve yüzde 17,8'inin ise maliyet nedeniyle sağlık hizmeti alamadığını gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump finansal piyasalar

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