Trump'tan şirket bilançoları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı şirketlerin her 3 ayda bir yayınladıkları şirket bilançolarının durdurulması ve değiştirilmesi konusunu değerlendirdiğini bildirdi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iş dünyası liderleriyle bir araya geldiğinde, kendilerine ABD'de istihdam ve iş ortamını nasıl daha iyi hale getirilebileceğini sorduğunu aktardı.

Donald Trump, "İçlerinden biri '3 ayda bir yayınlanan bilançoları durdurun ve 6 aylık sisteme geçin' dedi. Bu daha büyük esneklik sağlar ve tasarruf sağlar. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) bunu araştırmasını istedim." ifadelerini kullandı.

ABD'li şirketlerin her 3 ayda bir yayınladığı bilançolar, firmaların söz konusu dönemde net kar, gelir ve yaptıkları satışlarla ilgili detaylı bilgiler sağlıyor.

Amerikalı bazı yöneticiler, 3 ayda bir yayınlanan bilançoların, şirketler üzerinde baskı oluşturduğunu savunurken, bilanço verilerinin piyasa beklentisinin altında gelmesi durumunda da şirketin hisselerinin New York borsasında düşüş gösterdiği belirtiliyor.

ABD'li elektrikli araç üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, geçen hafta çarşamba günü yaptığı açıklamada, 3 ayda bir açıklanan bilançoların, firmanın üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtmiş ve bilançoların olumlu gelmesi için verilen kararların, uzun dönemde şirket için doğru olamayabileceğine dikkati çekmişti.

