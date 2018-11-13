İstanbul, 13 Kasım (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) "yüksek petrol fiyatı" uyarısı yaptı.
Bir süredir yükselen petrol fiyatlarından yakınan Trump, resmi Twitter hesabından, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" mesajını paylaştı.
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve OPEC'in günlük üretimi bir milyon varil azaltmasının etkisiyle, son bir aydır ilk kez günlük yüzde 1.0’in üzerinde arttı.
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