FİNANS

Trump'tan Venezuela'ya yaptırım kararnamesi

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 22:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların Venezuela hükümetinin alacaklarına yönelik ticari işlemlerde bulunmasını yasakladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnameye göre, Venezuela hükümetinin alacaklarına yönelik ticari işlemler Amerikalılara yasaklandı.

Ülkenin petrol ve diğer varlıklara yönelik alacaklarının nakit karşılığında satın alınmasını önleyen kararname, ayrıca yüzde 50'si veya daha fazlası Venezuela hükümetine ait olan kurumların satın alınmasını veya teminat gösterilmesini de engelledi.

Trump'ın Venezuela'ya yönelik yaptırım kararnamesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmasının ardından geldi.

ABD yönetimi, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınamış ve yeni yaptırımların yolda olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena ise hafta son seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacakABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak
38. Londra Şarap Fuarı başladı38. Londra Şarap Fuarı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump Venezuela yaptırım

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Plastikçiler 1 Ocak 2019’a kilitlendi

Plastikçiler 1 Ocak 2019’a kilitlendi

Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı

Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı

Dolar ve euro durdurulamıyor

Dolar ve euro durdurulamıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

38. Londra Şarap Fuarı başladı

38. Londra Şarap Fuarı başladı

KOBİ'lere yeni destek

KOBİ'lere yeni destek

Prof.Dr. Alkin: “Bir Dünya 3'üncülüğü bir UEFA şampiyonluğu Merkez Bankası’nın müdahalesinden daha etkilidir”

Prof.Dr. Alkin: “Bir Dünya 3'üncülüğü bir UEFA şampiyonluğu Merkez Bankası’nın müdahalesinden daha etkilidir”

Lira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı

Lira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı

'Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar'

'Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.