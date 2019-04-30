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TSB Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

TSB Başkanı Can Akın Çağlar: - "Ekonomimize daha fazla fon sağlamak ve sigortalılık oranlarını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" - "YEP çerçevesinde bireysel emeklilik ve otomatik katılım uygulamasına yönelik önemli değişiklikler söz konusu olacak. Alınacak bu tedbirler sayesinde arzu edilen tasarruf seviyesine ulaşmak adına sistemin daha sağlıklı bir yapıya ulaşacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, "Ekonomimize daha fazla fon sağlamak ve sigortalılık oranlarını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, TSB Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. TSB Başkanı Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda birliğin 2018 yılı faaliyetleri ile sektör gündemine ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Çağlar, iletişim, uyum ve yenilikçilik mottosuyla, birlikte attıkları adımların sonuçlarını vermeye başlamasından mutluluk duyduklarını belirterek, sektörün 2018 yılında toplam 36 milyar TL tazminat üstlenerek hem vatandaşların yanında olduğunu hem de ekonomiye desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Toplam 54,7 milyar TL olan prim üretiminin yıl sonu itibarıyla milli gelirin yüzde 1,36’sına denk geldiğini ifade eden Çağlar, "Sektörümüz emeklilik fonları dahil ekonomiye toplam 148 milyar TL fon sağlarken, bu fonların büyüklüğü de milli gelirin yüzde 4,2’ine ulaşıyor. Bizler de ekonomimize daha fazla fon sağlamak ve sigortalılık oranlarını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında yapılan düzenlemelere değinen Çağlar, şunları kaydetti:

“YEP çerçevesinde bireysel emeklilik ve otomatik katılım uygulamasına yönelik önemli değişiklikler söz konusu olacak. Alınacak bu tedbirler sayesinde arzu edilen tasarruf seviyesine ulaşmak adına sistemin daha sağlıklı bir yapıya ulaşacağına inanıyoruz. Yine program kapsamında sigorta ve emeklilik sisteminin düzenleme ve denetlenmesinden sorumlu bağımsız bir otoritenin, Sigorta ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kurulmasının gündeme gelmesi de tüm sektörün yıllardır beklediği bir gelişmeydi. Oluşturulacak bu yeni yapı ile sektörün büyüme ivmesini artıracağına inanıyorum.”

- “Attığımız her adımla sektörümüzü güçlendirmeyi hedefledik”

Çağlar, sektörün gündeminde yer alan konuları hızlı çözüme kavuşturabilmek için kamu otoritesinin de desteğiyle pek çok çalışma gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, “Hazine ve kamu ile iş birliği yaparak projeler hayata geçirdik, yargı ile iş birliğimizi sürdürdük ve böylece uygulamadaki sorunların azalmasını hedefledik. Trafik branşında en önemli önceliklerimizin başında kaza oranlarının düşmesi yer alıyordu, bu kapsamda oluşturduğumuz iş planında önemli ilerlemeler sağladık. Hayat dışı branşlar ve bireysel emeklilik ve otomatik katılım uygulaması için çözüm önerilerimizi kamu ile paylaştık. Dağıtım kanalları başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla diyaloğumuzu geliştirdik, istişarelerde bulunduk. Tüm bu attığımız adımlar sayesinde birlikte aynı amaçlar için çalışan sektörümüzü güçlendirmeyi hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

TSB’nin sigorta ve emeklilik sektörlerinin orta ve uzun vadeli yol haritalarını belirlemek için “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı”nı düzenlediğini hatırlatan Çağlar, şunları aktardı:

“Sigorta ve emeklilik sektörümüzün ifa ettiği fonksiyonlara baktığımızda ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Sektörümüzün potansiyelini realize etmesi için sektör olarak bizim de atmamız gereken adımlar olduğunun farkındayız. Bu kapsamda önümüzdeki beş yıl içinde sektörümüzün gelişmesi için izleyeceğimiz yol haritasını ve aksiyonları belirlemek üzere kamunun ve tüm paydaşlarımızın katılımıyla Strateji Belirleme Çalıştayı’nı düzenledik. Bu çalıştayla trafik dışı gündem oluşturabilmeyi, yeni alanlar ve yeni ürünlerde büyüyebilmeyi, kefalet ve alacak sigortası gibi finansal sigortalara dikkat çekebilmeyi, katılım sigortacılığında farkındalığı artırabilmeyi, sektörümüzü teknolojik gelişmelerin ve kuşak değişiminin yarattığı risklere ve değişime karşı geleceğe hazırlayabilmeyi, sigorta bilincini geliştirmeyi ve tüm bunlar sayesinde banka dışı finansal sistemi büyütebilmeyi hedefledik. 2019 yılında da Çalıştay’dan çıkan sonuçlar doğrultusunda atacağımız adımları belirleyecek ve sonuç almaya odaklanacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Olağan Genel Kurul Toplantısı TSB

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