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TSB: Sigorta sektörü tazminatı 2. çeyrekte yüzde 17.1 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) ikinci çeyrek mali sonuçları verilerine göre, ikinci çeyrek sonunda sigorta sektörünün üstlendiği tazminat, yıllık bazda yüzde 17.1 artarak 15.6 milyar liraya yükseldi.

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) ikinci çeyrek mali sonuçları verilerine göre, ikinci çeyrek sonunda sigorta sektörünün üstlendiği tazminat, yıllık bazda yüzde 17.1 artarak 15.6 milyar liraya yükseldi.
TSB’nin üye şirketlerden derlediği veriler, ikinci çeyrek sonunda sektörün bir önceki yılın aynı dönemine göre üstlendiği tazminatın yüzde 17.1 artışla 13.3 milyar liradan 15.6 milyar liraya yükseldiğini ortaya koyarken, verilere göre ayrıca 2017 yılının ikinci çeyreğinde 33.8 milyon adet olan sigorta poliçeleri, bu yıl yüzde 11 artarak 37.5 milyon adede ulaştı.
TSB açıklamasına göre ilk altı ayda hayat sigortaları toplam prim üretimi yüzde 16.3 artışla 3.8 milyar liraya ulaşırken, hayat dışı sigortalar, karayolu zorunlu mali mesuliyet sigortasındaki riskli sigortalılar havuzundan alınan ve mükerrerliğe sebep olan endirekt üretim hariç bırakıldığında, prim üretiminin yüzde 15.2 artışla 22.8 milyar liraya yükseldiği görüldü. Toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 büyümeyle 26.6 milyar liraya yükseldi. Veriler ayrıca, hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin durağan hale gelmesinin, hayat branşındaki büyümeyi sınırladığının altını çizdi.
Verilerde, katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payının yüzde 3.4’e yükseldiği ve toplam primin 940 milyon lira olduğuna dikkat çekildi. TSB açıklaması ayrıca sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.4 artışla 164.8 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğünün ise 21.2 milyar lira olarak gerçekleştiğinin altını çizdi.
Verilere göre, Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 5 Ekim itibarıyla 7 milyona, fon büyüklüğü devlet katkısı dâhil 85.9 milyar liraya yükseldi ve 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 5 Ekim itibarıyla sisteme giren çalışanların 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülürken, otomatik katılım fon tutarı ise 3.9 milyar liraya ulaştı.

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