TSB: Sigorta şirketlerinin prim üretimi yıllık yüzde 20.4 arttı

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Sigorta şirketlerinin Haziran sonu itibarıyla toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.4 artış ile 27.9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla direkt prim üretimi de yüzde 14.9 artış ile 25 milyar 759 milyon liraya çıktı.

