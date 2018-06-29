TSB uyardı: BES yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine ceza var

Elif Varan / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılım takvimine göre sisteme katılması gereken işyerlerinin, yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğu, "aksi takdirde cezalandırılacakları" konusunda uyardı.

BES ve Otomatik Katılım sistemleri ile tasarruf sağlayan kişi sayısı 11 milyona çıktı. Otomatik Katılımda 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe başlayacak olan yeni faz ile 231 bin iş yerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışan daha sisteme dahil olacak.

Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri Otomatik Katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılacak.

Emeklilik Gözetim Merkezi’ nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışanı daha Otomatik olarak BES’li yapacak. 2003

