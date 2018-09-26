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TSB uyardı: BES'e otomatik katılmayan şirketlere para cezası

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 1 Temmuz itibariyle 10-49 arasında çalışan sayısı olan ve otomatik katılım uygulaması ile bireysel emeklilik sistemine (BES) girmeyen işyerlerinin para cezası alabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 1 Temmuz itibariyle 10-49 arasında çalışan sayısı olan ve otomatik katılım uygulaması ile bireysel emeklilik sistemine (BES) girmeyen işyerlerinin para cezası alabileceği uyarısında bulundu.
TSB açıklamasında, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğu ve söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, işverenlerin yaptırımla karşı karşıya kalacağı belirtildi.
Açıklamada, geçen yıl başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1000 ve üzeri; 250-999; 100-249; 50-99 çalışanı olan işyerlerinin belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil ettiği yer aldı.
Kademeli geçişte ise en son Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri de dâhil edilmeye başlandı.
İşverenlerin emeklilik şirketlerine başvurmaları gerekiyor
TSB, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemine dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunduğunu belirtiyor.
Bunun için işverenlerin öncelikle bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmeleri gerektiğinin altının çizildiği TSB açıklamasında, henüz sisteme dahil olmayan işverenlerin de bir emeklilik şirketine başvurarak yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri vurgulandı.
SGK bildirimindeki çalışan sayısına göre tespit edebiliyor
TSB’nin açıklamasına göre özellikle 10-49 arasında çalışanı olan işyerleri kapsamında otomatik katılıma ilişkin farkındalığın oldukça düşük olduğu görüldü.
Çoğu işveren ve çalışanın sisteme dahil olunması gerektiğinin farkında olmadığı belirtilen TSB açıklamasında, işverenlerin kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ya yaptıkları bildirimde bulundukları çalışan sayısına göre belirlenebileceği vurgulandı.
İşverenlere cezai yükümlülükler söz konusu
TSB açıklamasında, yürürlükteki mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarını sisteme dahil etmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetim yetkisinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verildiğini duyurdu.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre ise işverenin yükümlülükleri her bir çalışan ve işlem bazında değerlendirilirken, işverenlerin bu kapsamda emeklilik sözleşmesi oluşturarak çalışanlarının sisteme dahil edilmesi, katkı payının doğru bir şekilde çalışanın maaşından kesilerek emeklilik şirketine zamanında ve tam olarak yatırılması gerektiği de eklendi.
TSB, söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 lira idari para cezası bulunduğu uyarısında bulundu. (Fotoğraflı)

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