TSB YKB Pester bilgi işlem sorunu nedeniyle istifa etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık bankalarından TSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pester, bankanın Nisan ayında yaşadığı bilgi işlem sorunlarının tam olarak çözülememesi nedeniyle istifa etti.

Binlerce TSB müşterisinin Nisan ayında hesaplarına ulaşmasını engelleyen bilgi işlem sorununun, geçen beş aylık süre içinde çözüme ulaştırılamaması nedeniyle istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pester’ın yerine geçici olarak Richard Meddings gelirken, bankanın yeni bir yönetim kurulu başkanı arayışının başlayacağı duyuruldu.

Pester’ın istifası sonrasında, TSB’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı ünvanıyla konuşan Meddings, bankanın yaşadığı bilgi işlem sorununun halen çözüme ulaştırılamadığını söyledi.

“Müşterilerimiz için, halen bilgi işlem bölümünde yapmamız gereken çok işimiz olmasına rağmen, geçen beş aylık sürede pek çok ilerleme sağladık” diyen Meddings, hedeflerinin yaşanan sorunu bir an önce çözerek TSB’nin geleceğe yönelik çalışmalarına devam etmek olduğunu duyurdu.

İstifa eden eski Yönetim Kurulu Başkanı Pester ise, “Geçen son birkaç ay, tüm TSB çalışanları için oldukça zorlu geçti. Çalışma arkadaşlarımın her birine bu dönemde gösterdikleri adanmışlık için teşekkür ediyorum” dedi.