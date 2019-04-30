TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar sigorta sektörünün 2018 yılında milli gelirin yüzde 4.2’sine karşılık gelen 148 milyar liralık kaynak sağladığını söyledi.

TSB Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Çağlar, “Sektörümüz 2018 yılında toplam 36 milyar lira tazminat üstlenerek hem vatandaşlarımızın yanında oldu, hem de ekonomiye desteğini sürdürdü. Toplam 54.7 milyar lira olan ulaşan prim üretimi yılsonu itibarıyla milli gelirin yüzde 1.36’sına denk geliyor. Sektörümüz emeklilik fonları dahil ekonomiye toplam 148 milyar lira fon sağlarken, bu fonların büyüklüğü de milli gelirin yüzde 4.2’ine ulaşıyor. Bizler de ekonomimize daha fazla fon sağlamak ve sigortalılık oranlarını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılan düzenlemelere değinen Çağlar, “Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Bireysel Emeklilik ve otomatik katılım uygulamasına yönelik önemli değişiklikler söz konusu olacak. Alınacak bu tedbirler sayesinde arzu edilen tasarruf seviyesine ulaşmak adına sistemin daha sağlıklı bir yapıya ulaşacağına inanıyoruz. Yine program kapsamında sigorta ve emeklilik sisteminin düzenleme ve denetlenmesinden sorumlu bağımsız bir otoritenin “Sigorta ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu”nun kurulmasının gündeme gelmesi de tüm sektörün yıllardır beklediği bir gelişmeydi. Oluşturulacak bu yeni yapı ile sektörün büyüme ivmesini artıracağına inanıyorum” dedi.

TSB’nin sigorta ve emeklilik sektörlerinin orta ve uzun vadeli yol haritalarını belirlemek için “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştay”ını düzenlediğini hatırlatan Çağlar, “Önümüzdeki beş yıl içinde sektörümüzün gelişmesi için izleyeceğimiz yol haritasını ve aksiyonları belirlemek üzere kamunun ve tüm paydaşlarımızın katılımıyla Strateji Belirleme Çalıştay’ını düzenledik” dedi. Düzenlenen çalıştayla trafik dışı gündem oluşturabilmeyi, yeni alanlar ve yeni ürünlerde büyüyebilmeyi, sektörümüzü teknolojik gelişmelerin ve kuşak değişiminin yarattığı risklere ve değişime karşı geleceğe hazırlayabilmeyi, sigorta bilincini geliştirmeyi ve tüm bunlar sayesinde banka dışı finansal sistemi büyütebilmeyi hedeflediklerini söyleyen Çağlar, “2019 yılında da Çalıştay’dan çıkan sonuçlar doğrultusunda atacağımız adımları belirleyecek ve sonuç almaya odaklanacağız” diye ekledi. (Fotoğraflı)



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