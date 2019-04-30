FİNANS

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar sigorta sektörünün 2018 yılında milli gelirin yüzde 4.2’sine karşılık gelen 148 milyar liralık kaynak sağladığını söyledi.

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar sigorta sektörünün 2018 yılında milli gelirin yüzde 4.2’sine karşılık gelen 148 milyar liralık kaynak sağladığını söyledi.
TSB Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Çağlar, “Sektörümüz 2018 yılında toplam 36 milyar lira tazminat üstlenerek hem vatandaşlarımızın yanında oldu, hem de ekonomiye desteğini sürdürdü. Toplam 54.7 milyar lira olan ulaşan prim üretimi yılsonu itibarıyla milli gelirin yüzde 1.36’sına denk geliyor. Sektörümüz emeklilik fonları dahil ekonomiye toplam 148 milyar lira fon sağlarken, bu fonların büyüklüğü de milli gelirin yüzde 4.2’ine ulaşıyor. Bizler de ekonomimize daha fazla fon sağlamak ve sigortalılık oranlarını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılan düzenlemelere değinen Çağlar, “Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Bireysel Emeklilik ve otomatik katılım uygulamasına yönelik önemli değişiklikler söz konusu olacak. Alınacak bu tedbirler sayesinde arzu edilen tasarruf seviyesine ulaşmak adına sistemin daha sağlıklı bir yapıya ulaşacağına inanıyoruz. Yine program kapsamında sigorta ve emeklilik sisteminin düzenleme ve denetlenmesinden sorumlu bağımsız bir otoritenin “Sigorta ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu”nun kurulmasının gündeme gelmesi de tüm sektörün yıllardır beklediği bir gelişmeydi. Oluşturulacak bu yeni yapı ile sektörün büyüme ivmesini artıracağına inanıyorum” dedi.
TSB’nin sigorta ve emeklilik sektörlerinin orta ve uzun vadeli yol haritalarını belirlemek için “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştay”ını düzenlediğini hatırlatan Çağlar, “Önümüzdeki beş yıl içinde sektörümüzün gelişmesi için izleyeceğimiz yol haritasını ve aksiyonları belirlemek üzere kamunun ve tüm paydaşlarımızın katılımıyla Strateji Belirleme Çalıştay’ını düzenledik” dedi. Düzenlenen çalıştayla trafik dışı gündem oluşturabilmeyi, yeni alanlar ve yeni ürünlerde büyüyebilmeyi, sektörümüzü teknolojik gelişmelerin ve kuşak değişiminin yarattığı risklere ve değişime karşı geleceğe hazırlayabilmeyi, sigorta bilincini geliştirmeyi ve tüm bunlar sayesinde banka dışı finansal sistemi büyütebilmeyi hedeflediklerini söyleyen Çağlar, “2019 yılında da Çalıştay’dan çıkan sonuçlar doğrultusunda atacağımız adımları belirleyecek ve sonuç almaya odaklanacağız” diye ekledi. (Fotoğraflı)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdiİş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi
TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttıTÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Sultan Abdülhamit'in projesinde sona doğru

Sultan Abdülhamit'in projesinde sona doğru

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

Kuru soğan tarlada kilosu 1,5 liradan satılıyor

Kuru soğan tarlada kilosu 1,5 liradan satılıyor

Yaşlı çiftin doğalgazlı ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

Yaşlı çiftin doğalgazlı ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

Gıda Tarım Hayvancılık Kurulu Başkanı: Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz”

Gıda Tarım Hayvancılık Kurulu Başkanı: Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.