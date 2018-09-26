TSB'den işverenlere otomatik katılımda yükümlülük hatırlatması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği'nce (TSB), özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülüklerinin bulunduğu belirtildi.

TSB'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2018 itibarıyla 10-49 arasında çalışan sayısı olan iş yerlerinin otomatik katılım uygulaması ile BES'e girmeleri gerektiği, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda işverenlerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağı bildirildi.

1 Ocak 2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1.000 ve üzeri, 250-999, 100-249, 50-99 çalışanı olan iş yerlerinin, belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil ettiği anımsatılan açıklamada, kademeli geçişte en son temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısının 10 ila 49 arasında olan iş yerlerinin dahil edilmeye başlandığı belirtildi.