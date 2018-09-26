FİNANS

TSB'den işverenlere otomatik katılımda yükümlülük hatırlatması

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Türkiye Sigorta Birliği: - "Özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunuyor" - "Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği'nce (TSB), özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülüklerinin bulunduğu belirtildi.

TSB'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2018 itibarıyla 10-49 arasında çalışan sayısı olan iş yerlerinin otomatik katılım uygulaması ile BES'e girmeleri gerektiği, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda işverenlerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağı bildirildi.

1 Ocak 2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1.000 ve üzeri, 250-999, 100-249, 50-99 çalışanı olan iş yerlerinin, belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil ettiği anımsatılan açıklamada, kademeli geçişte en son temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısının 10 ila 49 arasında olan iş yerlerinin dahil edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını BES'e dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülüklerinin bulunduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bunun için işverenlerin öncelikle bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmeleri gerekiyor. Emeklilik şirketleri, süreç konusunda son derece deneyimliler ve işverenlere her türlü kolaylığı sağlayan altyapıları hazırlamış durumdalar. Henüz sisteme dahil olmayan işverenler, bir emeklilik şirketine başvurarak yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler. İşverenler, kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ya yaptıkları bildirimdeki çalışan sayısına göre tespit edebilirler. Özellikle çalışan sayısı 10 ila 49 arasında çalışanı olan iş yerleri segmentinde otomatik katılıma ilişkin farkındalık oldukça düşük. Çoğu işveren ve çalışan, sisteme dahil olunması gerektiğinin farkında değil. Gerek çalışanlarının hak kaybına yol açmamak gerek mevzuata göre parasal müeyyideleri olduğundan işverenlerin, duyarlı olmaları önem taşıyor."

\

- "Her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu"

Açıklamada, yürürlükteki mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarını sisteme dahil etmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetimi yetkisinin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nda olduğu belirtilerek, "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre, işverenin yükümlülükleri her bir çalışan ve işlem bazında değerlendiriliyor. İşverenlerin, bu kapsamda emeklilik sözleşmesi akdederek çalışanlarını sisteme dahil etmesi, katkı payını doğru bir şekilde çalışanın maaşından keserek emeklilik şirketine zamanında ve tam olarak yatırması gerekiyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu." ifadeleri kullanıldı.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyorZeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor
Betam: Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0.3 olacakBetam: Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0.3 olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bes otomatik katılım Türkiye Sigorta Birliği

En Çok Okunan Haberler

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

Zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

Zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

Betam: Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0.3 olacak

Betam: Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0.3 olacak

Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.