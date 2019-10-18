FİNANS

TSB'den sigortacılığın yeni kurumuna ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

TSB Başkanı Atilla Benli: - "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hem finansal sisteme derinlik ve denge sağlayacak kararlar alacağına hem de sektörümüzün bekleyen kronik sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacağına inancımız tamdır" - "Özerk bir kurum olması nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun özellikle ikincil düzenlemelerde hızlı karar alacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektöründe BDDK’nın üstlendiği rolü sektörümüz için üstlenerek sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ilişkin, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hem finansal sisteme derinlik ve denge sağlayacak kararlar alacağına hem de sektörümüzün bekleyen kronik sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faaliyete başlayacağı duyurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sektör adına büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bugün 62 adet sigorta ve emeklilik şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 200 milyar TL’ye ulaştı. GSMH’nin 35 katı teminat sunan sektörümüz geçen yıl 36 milyar TL tazminat ödemesi yaptı. Önemli bir işlevi ve tetikleyici bir fonksiyon üstlenmesine rağmen sigorta ve emeklilik sektörlerinin şu anda hak ettikleri yerde olmadığını her açıklamamızda dile getirerek altını çiziyoruz. Bu konu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da gündemindeydi; dengeli ve derinliği olan bir finansal piyasa için de banka dışı finansal sistemin büyütülmesi öncelikli konular arasında yer alıyordu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kurulması da bu anlamda atılmış önemli bir adım ve sektör olarak uzun zamandır beklediğimiz olumlu bir gelişmedir."

- "Sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecek"

Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hızlı ve etkin kararlar alacağını ve bu durumun sektöre olumlu yansıyacağını aktararak, “Özerk bir kurum olması nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun özellikle ikincil düzenlemelerde hızlı karar alacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektöründe BDDK’nın üstlendiği rolü sektörümüz için üstlenerek sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecektir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hem finansal sisteme derinlik ve denge sağlayacak kararlar alacağına hem de sektörümüzün bekleyen kronik sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacağına inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

- "Sigorta sektörünün büyümesi devlete ve kişilere katma değer sağlar"

Atilla Benli, sigorta ve emeklilik sektörlerinin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sektörlerimizin büyümesi lazım ve bunu sadece teminat yönüyle değil aynı zamanda sağlanacak fon arzı yönüyle de düşünmek gerekiyor. Örneğin, Otomatik Katılım ile birlikte BES tarafında 10 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı ancak kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik uygulamalarıyla yıllık fon büyüklüğü 50-60 milyar TL düzeyine ulaşması hedefleniyor. Bu emeklilikte bireye sağlanan faydanın yanı sıra finans piyasaları için orta ve uzun vadeli uygun maliyetli kaynak anlamına da geliyor. Dolayısıyla sektörlerimizin büyümesi devlete, kurumlara, işletmelere ve kişilere ayrı ayrı katma değer sağlayacaktır.”

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştuİzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu
TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttıTOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSB

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Tesla izin aldı! Üretim başlayacak

Tesla izin aldı! Üretim başlayacak

3 milyon aboneye büyük kolaylık

3 milyon aboneye büyük kolaylık

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.