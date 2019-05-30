FİNANS

TSE 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

TSE Başkanı Adem Şahin: - "Ülkemizin test ve belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını en alt seviyeye indirerek hem döviz çıkışını azaltmak hem de iş dünyamızın maliyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni belgelendirme hizmetleri verildi" - "Yeni çalışma alanları oluşturulması, akreditasyon kapasitesinin geliştirilmesi, deney kalibrasyon, test ve muayene teknik altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarını sürdüreceğiz"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Ülkemizin test ve belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını en alt seviyeye indirerek hem döviz çıkışını azaltmak ve hem de iş dünyamızın maliyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni belgelendirme hizmetleri verildi." dedi.

TSE'nin 58. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Kurum binasında gerçekleştirildi.

Şahin, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin her bir ferdinin ortak hedefinin büyüyen, kalkınan, hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere, zengin, müreffeh bir ülke bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Bunu sağlayabilen ülkelerin ortak paydası sanayide ve teknolojide en ileri noktada olmalarıdır." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak, toplumun yaşam standartlarını yükseltmek için 2018'i yoğun çalışma temposuyla tamamladıklarını, bir yandan kurumun iş dünyasının taleplerini karşılama düzeyini yükseltirken, diğer yandan da yurt dışı faaliyetlerini geliştirmeye çabaladıklarını bildirdi.

Adem Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkemizin test ve belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını mümkün olan en alt seviyeye indirerek hem döviz çıkışını azaltmak hem de iş dünyamızın maliyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni belgelendirme hizmetleri verilirken, akreditasyon kapsamımızda da önemli gelişmeler sağlanmıştır."

- "Testler artık yurt içinde yapılabiliyor"

Türkiye'nin, bölge ülkeleri için kolay ulaşılabilir, güven veren ve fiyat avantajı sağlayan bir ülke konumunda bulunduğunu dile getiren Şahin, TSE'nin de ülke geneline yayılmış teşkilat ağı ve laboratuvarlarıyla, sanayicilerin çok önemli miktarlarda paralarla yurt dışında yaptırdıkları testleri artık yurt içinde yaptırabildikleri bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Şahin, böylece hem milli kaynakların yabancı belgelendirme kuruluşlarına transferinin önüne geçildiğine hem de yerli üreticiler açısından zaman ve kaynak tasarrufu sağlandığına işaret etti.

Yeni çalışma alanları oluşturulması, akreditasyon kapasitesinin geliştirilmesi, deney kalibrasyon, test ve muayene teknik altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kara Araçları Test Merkezi ve Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Laboratuvarı bu çalışmalarımızın en önde gelenleri. Her iki proje de ülkemiz sanayisi için kritik öneme sahip konularda, girişimcilerimize son teknolojiye sahip laboratuvar altyapılarıyla geniş ve kapsamlı test-deney-muayene, Ar-Ge ve inovasyon imkanı sağlayacak."

Toplantıda, TSE'nin 2018 yılı faaliyetleri, kesin hesabı ve Denetleme Kurulu Raporu sunuldu, 2019 bütçesine ilişkin bilgi verildi.

Genel Kurul kapsamında Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
'2022'de canlı hayvan ithalatı ihtiyacı kalmayacak''2022'de canlı hayvan ithalatı ihtiyacı kalmayacak'
Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanola yüzleri güldürüyorTrakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanola yüzleri güldürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Şahin TSE 58. Olağan Genel Kurulu TSE Başkanı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

O ücretler belli oldu!

O ücretler belli oldu!

Bayram öncesi son uyarı!

Bayram öncesi son uyarı!

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

'2022'de canlı hayvan ithalatı ihtiyacı kalmayacak'

'2022'de canlı hayvan ithalatı ihtiyacı kalmayacak'

Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanola yüzleri güldürüyor

Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanola yüzleri güldürüyor

Türkiye’den Latin Amerika’ya ihracat atağı

Türkiye’den Latin Amerika’ya ihracat atağı

Ramazan Bayramı için ek seferler yapılacak

Ramazan Bayramı için ek seferler yapılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.