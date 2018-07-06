FİNANS

TSE radarları kontrolden geçirecek

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

TSE radarları kontrolden geçirecek

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), hız ihlal tespit donanımları (radar) yıl sonuna kadar kontrolden geçirilecek.

TSE'den yapılan açıklamada, kurumun, söz konusu donanımların doğruluğunun tespiti ve muayenesini yapmak üzere yetkilendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda birçok çalışma yürütüldüğü ifade edilerek, radarların referans muayene ekipmanlarıyla yıl sonuna kadar kontrolden geçirileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSE Başkanı Adem Şahin, ilgili yönetmelik gereği 1 Temmuz itibarıyla muayenelere başlandığını belirtti.

Şahin, "Ülkemizde yaklaşık 900 hız ihlal tespit donanımı bulunmaktadır. 2019 itibarıyla da periyodik olarak muayeneler gerçekleştirilecek. Muayene sonucunda doğru ölçüm yapanların kullanımına izin verilecek, hatalı ölçüm yapanları ise mühürlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili idareye teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladıTorbalı Ovası'nda domates hasadı başladı
Fed tutanakları yayımlandıFed tutanakları yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Radar TSE TSE Başkanı Adem Şahin

En Çok Okunan Haberler

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Fed tutanakları yayımlandı

Fed tutanakları yayımlandı

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.