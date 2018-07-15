FİNANS

TSE, TÜRKPATENT, TÜBA ve TÜBİTAK'ın yapısında düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

TSE'nin şirket kurmasına veya iştirak etmesine, Genel Kurulun kararı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca karar verilecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen özel bütçeli kamu kurumu TSE, her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TSE'nin müsaadesi olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamayacak. Yalnız TSE tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alacak.

Enstitü, yurt içinde Yönetim Kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayıyla, yurt dışında sayısı onu geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek yerlerde temsilcilikler kurabilecek. Enstitünün her türlü yayını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabi olacak.

TSE, standardizasyon görevleri dışında kalan ana faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kuracağı, iştirak edeceği veya iş birliğinde bulunacağı yerli ve yabancı şirketler eliyle yürütebilecek. Şirket kurulmasına veya iştirak edilmesine, Genel Kurulun kararı ve Bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca karar verilecek. Genel Kurul, gerektiğinde bu konudaki yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilecek.

- TÜRKPATENT'in yönetim kurulu 7 üyeden oluşacak

TÜRKPATENT Başkanlığı, Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunacak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturacak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacak. Patent ve markalar ile sınai mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi de TÜRKPATENT'in görevi olacak.

Tüzel kişiliğe sahip, belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Başkanlığın, merkezi Ankara olacak.

Kurumun en yüksek düzeyde yönetim ve karar organı olan yönetim kurulu, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği üç üye, Kurum Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

- Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılması sağlanacak

TÜBA, Türkiye'de bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirecek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandıracak, gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltecek, ülkedeki bilim insanları ve araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışacak, bilim ve araştırma standartlarının yükseltilmesine yardım edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip Akademi, özel bütçeli olacak.

Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunup, danışmanlık yapacak olan Akademi, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlayacak.

Cumhurbaşkanına Türk bilim insanları ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bilimsel faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önerecek olan Akademi, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, bilim adamlığını özendirmek için ödüller verecek. Akademi, amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesiyle ilgili her türlü faaliyette bulunacak.

Asli, asosye ve şeref olmak üzere üç tür üyeliğin bulunduğu Akademide, asli üye sayısı, Türkiye'de çalışan profesör unvanlı bilim adamlarının yüzde 2'sini, asosye üye sayısı ise asli üye sayısı için belirlenen üst sınırın yarısını geçemeyecek. Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacak.

Akademi tarafından bilim insanlarını ve bilimsel araştırmaları teşvik ve takdir ile bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak için bilimsel araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde emsallerine nazaran üstün başarı gösteren bilim adamlarına ödül verilebilecek. Ödülün tutar ve dağıtım esasları Akademi Konseyi tarafından belirlenecek.

Akademi üyelerine ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yılda, en yüksek devlet memuru brüt aylığının yıllık tutarının üç katına kadar araştırma desteği sağlanabilecek. Araştırma desteğinin uygulama usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecek.

- TÜBİTAK, bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesine öncülük edecek

Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları hakkında çalışmak, bunları gerçekleştirecek altyapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek, bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak TÜBİTAK'ın görevi olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan burslardan doğan zorunlu hizmet yükümlülükleri, yükümlünün istemi, Kurumun talebi ve yükümlünün bağlı olduğu Bakanın onayıyla TÜBİTAK'A devredilebilecek.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Antalya turizminde yeni rekorAntalya turizminde yeni rekor
Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildiSani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazete TSE TÜBA TÜBİTAK TÜRKPATENT

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde yeni rekor

Antalya turizminde yeni rekor

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.