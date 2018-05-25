FİNANS

TSE'de Adem Şahin dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

TSE'nin yeni Başkanı, kurumun 57. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimle Prof. Dr. Adem Şahin oldu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Prof. Dr. Adem Şahin seçildi.

TSE'nin, 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı, kurumun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, 2017 yılı kesin hesabı ve denetleme kurulu raporu görüşüldü. 2018 bütçesi hakkında bilgi verilen toplantıda, yönetim kurulu ibra edildi. Toplantıda, TSE Başkanı ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile teknik kurul üyelerinin seçimi de yapıldı. Prof. Dr. Adem Şahin, 41 delegenin oyunu alarak TSE'nin yeni Başkanı seçildi.

TSE Yönetim Kurulu, Uğur Büyükhatipoğlu, Kemal Kaya, Şerif Okluoğlu ve Metin U. Salamcı'dan oluşurken, TSE Teknik Kuruluna da Mehmet Topaca, Uğur Büyükhatipoğlu, İbrahim Zait Ceyhan, Ahmet Erdal, İbrahim Demir, Mustafa Deryal, Cengiz Özcan, Fatih Soysal, Ali Sınağ, Ahmet Yozgatlıgil ve Mehmet Emin Bilge seçildi.

- Adem Şahin kimdir?

Ordu'da 1958 yılında dünyaya gelen Şahin, 1979'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1983'te İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünü bitiren Şahin, 1984'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisansını, 1988 yılında ise doktorasını tamamladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Müsteşarlık yapan Şahin, TOBB ETÜ İktisat Bölümünde Doçent, Profesör, Genel Sekreterlik, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği ve Rektörlük görevlerini de yürüttü.

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57. Olağan Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Adem Şahin TOBB TSE

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