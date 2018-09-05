FİNANS

TSE'den okul alışverişi uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

TSE Başkanı Adem Şahin: - "Çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir" - "Üreticisi bilinmeyen hiçbir ürün satın alınmamalı. Kokulu ürünler tercih edilmemeli"

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, okul alışverişi öncesinde velilere uyarılarda bulunarak, "Çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir." ifadesini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamayla yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilere, okul alışverişinde dikkat etmeleri gereken konularla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu.

Alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlarda çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemesinin satışa sunulduğuna dikkati çeken Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin bulunduğunu bildirdi.

- Albenili ürünlerdeki risk

Şahin, çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmının markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olması nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğunu belirterek, "Ancak çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TSE'nin standardizasyon ve kalite alanlarındaki çalışmalarının velilere okul alışverişinde yardımcı olacağına inandıklarını aktaran Şahin, güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin, sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığını vurguladı.

Şahin, velilerin bu risklere karşı çocukları korumak için okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemler bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebilir. Bu testlerin sonucunda ürünün standarda uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir. Okul alışverişlerinde velilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken marka TSE markasıdır. Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. Bu iki temel işaretin dışında velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde, ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerekmektedir."

- Veliler şunlara dikkat etmeli

Şahin, velilerin dikkat etmeleri gereken konuları, şu şekilde sıraladı:

"Üreticisi bilinmeyen hiçbir ürün satın alınmamalı. Ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulunması gerekiyor. Üründe herhangi bir sorun olduğunda firmanın ulaşılabilir olması önem taşıyor.

Yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmeli.

Kokulu ürünler tercih edilmemeli. Oyuncaklarda, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işareti aranmalı.

Yumuşatılmış oyuncaklarda fitalat gibi sağlığa zararlı maddeler limitlerin üzerinde olmamalı.

Yüz boyası, dövme kalemi gibi deri üzerine uygulanan kozmetik ürünlerde dermatolojik testlerden de geçmiş, güvenilir markalar tercih edilmeli. Parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağza götürülme olasılığı yüksek ürünlerde de güvenilir markalardan şaşılmamalı.

Markasız boyalı ve plastik baskılı okul ve beslenme çantaları, mataralar tercih edilmemelidir. Özellikle yoğun boya kokusu içeren, plastik baskılı beslenme çantası ve matara alınmamalıdır. Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirten ibareler aranmalıdır.

Solvent içermeyen yapıştırıcılar tercih edilmeli."

Eğitim malzemeleri sektöründe TSE markalı ürünlerin sayısının, tüketicilerin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterdikleri hassasiyetle birlikte artacağına değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir."

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Anahtar Kelimeler:
okul alışverişi TSE Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin

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