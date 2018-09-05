TSE'den okul alışverişi uyarısı

Şahin, çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmının markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olması nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğunu belirterek, "Ancak çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamayla yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilere, okul alışverişinde dikkat etmeleri gereken konularla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu.

TSE'nin standardizasyon ve kalite alanlarındaki çalışmalarının velilere okul alışverişinde yardımcı olacağına inandıklarını aktaran Şahin, güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin, sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığını vurguladı.

Şahin, velilerin bu risklere karşı çocukları korumak için okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemler bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebilir. Bu testlerin sonucunda ürünün standarda uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir. Okul alışverişlerinde velilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken marka TSE markasıdır. Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. Bu iki temel işaretin dışında velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde, ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerekmektedir."