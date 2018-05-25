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TSE'nin 57. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Seçim atmosferini fırsata çevirmeye çalışan, bazı 'kriz seviciler' ortaya çıktı" - "Meydanı bu 'kriz sevicilere' bırakmayacağız, spekülatörlere fırsat vermeyeceğiz. Dövizdeki dalgalı seyir üzerinden, Türk ekonomisini değerlendirenler yanlış hesap yapmaktadırlar. Milletimiz ve ekonomi yönetimimiz oynanan oyunun farkındadır, Allah'ın izniyle bu oyunu bozacağız" - "2018 sadece hükümet ve yönetim sistemimizin değiştiği bir yıl olmayacak, bilimde, teknolojide ve sanayide de büyük atılımların başlayacağı bir milat olacak"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Seçim atmosferini fırsata çevirmeye çalışan, bazı 'kriz seviciler' ortaya çıktı. Meydanı bu 'kriz sevicilere' bırakmayacağız, spekülatörlere fırsat vermeyeceğiz. Dövizdeki dalgalı seyir üzerinden, Türk ekonomisini değerlendirenler yanlış hesap yapmaktadırlar. Milletimiz ve ekonomi yönetimimiz oynanan oyunun farkındadır, Allah'ın izniyle bu oyunu bozacağız." dedi.

Bakan Özlü, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, TSE'nin 58 yıldır, Türk ekonomisi, sanayisi ve üretimi adına, son derece önemli işlevleri yerine getirdiğini anlattı.

Özlü, TSE'nin ülke kalkınmasında oynadığı en kritik rolün, standardizasyon faaliyetleri olduğuna işaret ederek, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporlarına göre, standartlar ve teknik düzenlemelerin dünya ticaretine etkisi, yüzde 80'ler düzeyindedir. Dünya pazarlarında yer almanın, dikkat çekmenin ve tercih edilmenin yolu, uluslararası standartlara uymaktır. Ancak bu noktada önemli olan husus, standartların peşinden gitmek değil standart belirlemektir." diye konuştu.

Enstitünün statik değil, proaktif bir kurum olması gerektiğinin altını çizen Özlü, bu kapsamda kurumun hedeflerini güncellemesi ve bu doğrultuda kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Özlü, bürokratik süreçleri en aza indiren, dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunan, uluslararası alanda dikkat çeken bir TSE inşa edeceklerine dikkati çekerek, Türk malının bayrağıdır, damgamızdır, mührümüzdür, imajımızdır. Enstitüsünün imajının ve algısının güçlendirilmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

TSE'nin uygunluk değerlendirme hizmetlerine değinen Özlü, yapılan bazı çalışmaların bu pazarın 110-200 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu gösterdiğini aktardı.

Özlü, Türkiye'nin olarak, önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2018 sadece hükümet ve yönetim sistemimizin değiştiği bir yıl olmayacak, bilimde, teknolojide ve sanayide de büyük atılımların başlayacağı bir milat olacak. Sanayide milli atılım yani 'Milat 2018' kapsamında, bilim, teknoloji ve sanayide sıçrama yaparak, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Milat 2018, Türk sanayi devriminin milli ve yerli kimliğini güçlendirecek. Bu atılım programı kapsamında, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı, istikrarlı bir biçimde artacak."

Seçim atmosferini fırsata çevirmeye çalışan, bazı "kriz seviciler"in ortaya çıktığını vurgulayarak, "Meydanı bu 'kriz sevicilere' bırakmayacağız, spekülatörlere fırsat vermeyeceğiz. Dövizdeki dalgalı seyir üzerinden, Türk ekonomisini değerlendirenler yanlış hesap yapmaktadırlar. Milletimiz ve ekonomi yönetimimiz oynanan oyunun farkındadır, Allah'ın izniyle bu oyunu bozacağız. Seçim sürecinde ve sonrasında mali disiplinden, enflasyonla mücadeleden, istihdam artışından ve büyüme odaklı ekonomi politikalarımızdan taviz vermeden, yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Son 3 yılda yüzde 60 büyüdük"

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz da enstitüyü, daha iyi noktalara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Korkmaz TSE'nin, bütçe performansına değinerek, "Reel olarak baktığımızda yüzde 40'ın üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Eksi 58 milyondan, artı 20 milyon liraya ulaştık." ifadelerini kullandı.

TSE'nin çalışma alanının millileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Korkmaz, devletin, enstitüyü standardizasyon konusunda çalışan tek kurum haline getirmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, TSE 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında, yönetim ve teknik kurullar için seçimlere geçildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 57. Genel Kurul Toplantısı Bilim Faruk Özlü Sebahittin Korkmaz TSE

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