Uluslararası alanda ilk kez Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından başlatılan "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı" belgesi, Konya'daki Helvacızade Grubu'na verildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada hijyen ve sanitasyon eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları ölüm sebeplerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Toplum sağlığında hayati öneme sahip olan hijyen, insan yaşamının her alanında vazgeçilmez bir unsur olması ile işletmelerde de bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Uluslararası alanda ilk kez TSE tarafından başlatılan "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı" belgelendirilmesi kapsamında, TSE yetkilileri Konya'daki Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri, Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri ve Ar-Ge merkezlerini denetledi.

Yapılan incelemeler sonunda, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı belgesi, dünyada ilk kez Helvacızade Grubu'na verildi.

- Gruba teşekkür etti

TSE Başkanı Adem Şahin, belge takdim töreninde, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi'nin, önceden uluslararası alanda uygulaması olmayan bir standart olduğunu anımsattı.