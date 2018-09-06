FİNANS

TSE’nin ilk "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

TSE tarafından başlatılan, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesini, Konya'daki Helvacızade Grubu aldı - TSE Başkanı Adem Şahin: - "Küresel ölçekte söz sahibi markalar oluşturmak için yenilikçi ürün geliştirebilme kabiliyeti ve dünya standartlarının üzerine çıkacak bir kalite anlayışı ile üretim yapabilme bilinci gerekiyor"

Uluslararası alanda ilk kez Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından başlatılan "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı" belgesi, Konya'daki Helvacızade Grubu'na verildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada hijyen ve sanitasyon eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları ölüm sebeplerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Toplum sağlığında hayati öneme sahip olan hijyen, insan yaşamının her alanında vazgeçilmez bir unsur olması ile işletmelerde de bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Uluslararası alanda ilk kez TSE tarafından başlatılan "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı" belgelendirilmesi kapsamında, TSE yetkilileri Konya'daki Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri, Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri ve Ar-Ge merkezlerini denetledi.

Yapılan incelemeler sonunda, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı belgesi, dünyada ilk kez Helvacızade Grubu'na verildi.

- Gruba teşekkür etti

TSE Başkanı Adem Şahin, belge takdim töreninde, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi'nin, önceden uluslararası alanda uygulaması olmayan bir standart olduğunu anımsattı.

TSE olarak bunu Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) gündemine getirdiklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün büyük bir gurur ve mutlulukla Helvacızade Grubu'na takdim edeceğimiz ‘Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ belgesi, bu işletmede, hijyen ve sanitasyon kurallarının sisteme entegre edildiğinin, üretimin bu kurallara uygun gerçekleştirildiğinin, hijyen ve sanitasyonun bir kalite göstergesi olarak kabul edildiğinin işaretidir. Küresel ölçekte söz sahibi markalar oluşturmak için yenilikçi ürün geliştirebilme kabiliyeti ve dünya standartlarının üzerine çıkacak bir kalite anlayışı ile üretim yapabilme bilinci gerekiyor. Helvacızade Grubu, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesini tüm sektörler içinde ülkemizde ve dünyada ilk alan kurum olarak bu bilinci hakkıyla taşıdığını gösterdi."

- "Gurur duyuyoruz"

Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de 130 yıldır sağlıklı nesillere katkıda bulunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkenin zengin kaynaklarını değerlendirerek, katma değeri yüksek milli markalar geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar, geliştirdiğimiz yenilikçi ürünler sayesinde bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz. Zade Global şirketimizle ABD pazarına açıldığımız 130'uncu hizmet yılımızda 'TS13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı Belgesi' ile şereflendirilmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Toplum sağlığı ve güvenliği için son derece anlamlı olan ve sanayimizi yüksek standartlara taşıyan TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı'nı uluslararası alanda ilk kez ülkemize kazandıran TSE Başkanımız Adem Şahin ve çalışma arkadaşlarına, bu gurur anımıza şahitlik eden tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin, belgeyi Büyükhelvacıgil'e takdim etti.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya milletvekilleri Halil Etyemez, Hacı Ahmet Özdemir, TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin ardından Şahin ve beraberindeki heyet, firmanın üretim tesisleri ile Ar-Ge merkezini inceledi.

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