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TSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğiz

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceklerini söyledi.

TSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğiz

Deniz Tok / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceklerini söyledi.
Erdem Çenesiz yeni döneme ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Türk seramik sektörü, gerçekleştirdiği ihracat ve ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi ve güçlenmesi adına taşıdığı sorumluluğun farkındadır. Bu yeni dönemle birlikte gerçekleştirilecek tüm ekonomik yatırım ve reformlara var gücümüzle destek verecek, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz.
"Yapısal düzenlemelerin hızla tamamlanması bu mücadelemizi güçlendirecek etkenlerin en başında gelmektedir. Ekonominin güven
veren isimlerle yönetilecek olması da uluslararası aktörler açısından olumlu karşılanacak ve yatırımların gelmesine sebep olacaktır.”
"Yeni dönemde finansal istikrarın kararlı şekilde sürdürüleceğine ve reel ekonominin önceliğini koruyacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye Seramik Federasyonu temsilcileri adına beklentimiz, üretim ve ihracat hacmimizin daha da artmasına destek olacak ihracat finansmanı tedbirleridir." (Fotoğraflı)

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