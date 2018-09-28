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TSKB AIIB’den 200 milyon dolar kredi aldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası’dan (AIIB) 200 Milyon dolar değerinde “Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi” temin etti.

TSKB AIIB’den 200 milyon dolar kredi aldı

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası’dan (AIIB) 200 Milyon dolar değerinde “Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi” temin etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisiyle temin edilen kredi, Türkiye genelinde özel sektörde yer alan firmaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “AIIB dünya çapında ilk kez bir bankaya özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere kredi veriyor. Ülkemize bu finansman kaynağını getirmekten gurur duyuyoruz. Bu kredinin ülkemizin ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğuna inanıyoruz” dedi.
TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 68’inin sürdürülebilirlik temalı yatırımlardan oluştuğunu hatırlatan İnce, 200 Milyon dolar tutarındaki bu yeni krediyle yine bu alandaki yatırımları desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi ve “Sürdürülebilir enerji ve altyapı yatırımları, gerek iklim değişikliğiyle mücadele gerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu nedenle TSKB olarak biz de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapı yatırımları kredilerine öncelik veriyoruz. Bu alanda 2002’den bu yana orta ve uzun vadeli fonlarla, 245 yenilenebilir enerji ve 78 enerji verimliliği projesine finansman sağladık” diye ekledi.
Asya bölgesinde sürdürülebilir altyapı projelerini desteklemek amacıyla 2016 yılında kurulan ve üye ülkelerdeki yatırımlara doğrudan finansman sağlayan AIIB’den temin edilen kredinin, dünya çapında bir ilk olduğunun altını çizen İnce, “Bu öncü adımın atılmasında büyük emeği olan Hazine ve Maliye Bakanlığına ve kalkınma yolculuğumuzda kıymetli bir işbirliği yaptığımız AIIB’ye teşekkür ediyoruz. AIIB’den sağladığımız finansman, hem TSKB’ye hem deTürkiye ekonomisine ve güven ortamına işaret etmesi bakımından ayrıca önem taşıyor. Sağladığımız finansal desteklerle ekonomiye ve özel sektöre desteğimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem de kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik temalı kredilere öncelik vermeye devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)

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