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TSKB aktif büyüklüğü 43.6 Milyar liraya ulaştı 

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

TSKB aktif büyüklüğü 43.6 Milyar liraya ulaştı 

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam aktif büyüklüğünü yüzde 51 artırarak 43.6 milyar liraya yükseltti.
TSKB, Banka’nın kredi portföyü ise 33.6 milyar liraya ulaşırken, ilk dokuz aylık net dönem kârı 491 milyon liraya olarak gerçekleşti.
TSKB, ilk dokuz ayda, özkaynaklarını yüzde 10 artışla 3.9 milyar liraya taşırken, yıllık bazda yüzde 17.6 özkaynak getiri oranı ve yüzde 1.8 aktif getiri oranına imza attı.
Yılın üçüncü çeyreğinin kaynak çeşitlendirme ve zenginleştirme anlamında çok verimli geçtiğini belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle devam etti:
“2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık faaliyetlerimizle sanayimize ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettik.
“Bu süreçte, uluslararası kuruluşlardan özel sektöre kullandırmak üzere toplam 600 milyon dolarlık yeni kaynak temin ettik.
“Söz konusu kaynakların, başta sürdürülebilir enerji ve altyapı yatırımları olmak üzere, iklim değişikliğiyle mücadele ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından önem taşıdığına inanıyoruz.
“2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık faaliyetlerimizle sanayimize ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettik.
“Bu süreçte, uluslararası kuruluşlardan özel sektöre kullandırmak üzere toplam 600 milyon Dolarlık yeni kaynak temin ettik.
“Yılın ilk yarısında Dünya Bankası’ndan temin ettiğimiz 400 milyon Dolarlık kaynağın ardından yılın üçüncü çeyreğinde dünya çapında bir ilke imza atarak Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması imzaladık.
“Krediyi yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarının finansmanında kullanacağız.
“AIIB dünya çapında ilk kez bir bankaya özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere kredi veriyor. Ülkemize bu finansman kaynağını getirmekten gurur duyuyor, bu kredinin ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğuna inanıyoruz.” (Fotoğraflı)

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