TSKB ilk çeyrekte 185 milyon lira net kar elde etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) bu yılın ilk çeyreğindeki net karı 185 milyon lira oldu.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB, 2019 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 9 artırarak 41,6 milyar TL’ye ulaştırdı.

Bankanın brüt nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 6 büyüme kaydederek 29,8 milyar TL oldu. TSKB bu dönemde de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, çevre, altyapı, kadın istihdamı gibi öncelik verdiği alanlardaki kredileriyle yurt dışından sağladığı uzun vadeli kaynakları ülke ekonomisine kazandırmaya devam etti.

TSKB’nin özkaynakları ise yılbaşına göre yüzde 13 artışla 5,3 milyar liraya ulaşırken, üç aylık net dönem kârı 185 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Banka bu dönemde yıllık bazda yüzde 14,8 özkaynak getiri oranı elde etti.

Açıklama görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, yılın ilk çeyreğinde küresel gündemde yaşanan gelişmelerin büyüme beklentilerini etkilediğini belirterek, iç piyasalarda da sanayi üretimi ve dış ticaret verilerinin ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret eden birer gösterge olduğunu kaydetti.