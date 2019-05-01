FİNANS

TSKB ilk çeyrekte 185 milyon lira net kar elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - "Proaktif bir yaklaşımla oluşturduğumuz politikalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde sağlıklı finansal sonuçlar elde ettik"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) bu yılın ilk çeyreğindeki net karı 185 milyon lira oldu.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB, 2019 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 9 artırarak 41,6 milyar TL’ye ulaştırdı.

Bankanın brüt nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 6 büyüme kaydederek 29,8 milyar TL oldu. TSKB bu dönemde de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, çevre, altyapı, kadın istihdamı gibi öncelik verdiği alanlardaki kredileriyle yurt dışından sağladığı uzun vadeli kaynakları ülke ekonomisine kazandırmaya devam etti.

TSKB’nin özkaynakları ise yılbaşına göre yüzde 13 artışla 5,3 milyar liraya ulaşırken, üç aylık net dönem kârı 185 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Banka bu dönemde yıllık bazda yüzde 14,8 özkaynak getiri oranı elde etti.

Açıklama görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, yılın ilk çeyreğinde küresel gündemde yaşanan gelişmelerin büyüme beklentilerini etkilediğini belirterek, iç piyasalarda da sanayi üretimi ve dış ticaret verilerinin ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret eden birer gösterge olduğunu kaydetti.

- "Sağlıklı finansal sonuçlar elde ettik"

İnce, proaktif bir yaklaşımla oluşturdukları politikalar sayesinde yılın ilk çeyreğinde sağlıklı finansal sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, TSKB olarak Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için özel sektöre sundukları finansal desteklerini ve danışmanlık hizmetlerini yüksek motivasyonla sürdüreceklerini bildirdi.

TSKB’nin yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Suat İnce şunları kaydetti:

"Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkı sağlamak, TSKB’de önemli bir odak alanımızı oluşturuyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, çevre ve altyapı gibi kredi temalarımızın yanı sıra, son yıllarda en çok yoğunlaştığımız alanlardan biri olan kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki çalışmalarımıza bu dönemde de devam ettik.

İş ortağımız Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediğimiz konferansta kadın istihdamını ekonomistler, akademisyenler ve kalkınma finansmanı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte pek çok farklı açıdan ele aldık. Yine bu alanda farkındalığı artırmak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve SKD Türkiye işbirliğiyle kurduğumuz Eşit Adımlar (esitadimlar.com) platformunda, fırsat eşitliği konusunda özel sektörün deneyimini paylaşmasına imkan tanıyor, bu konuda ilerlemek isteyen firmaların yol haritası oluşturmasına destek oluyoruz."

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