FİNANS

TSKB: Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması iklim değişikliği mücadelesinde önemli

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı - ESCARUS temsilcileri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24.

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı - ESCARUS temsilcileri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı’nda (COP24) "Paris İklim Anlaşması’nın uygulanabilirliğini, iklim değişikliğiyle mücadelede olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.
TSKB ve ESCARUS, Polonya’nın Katowice kentinde 2-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ve en uzun süren iklim konferansı olarak tarihe geçen COP24 katıldı. Paris Anlaşması’nın uygulama kuralları üzerinde uzlaşma sağlanan konferansta, bazı önemli konular üzerinde müzakerelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı. İki hafta süren etkinliği izleyen ve çeşitli panellerde deneyimlerini paylaşan TSKB ve ESCARUS, iklim zirvesindeki en değerli çıktı olan Katowice Paketi ve düşük karbon ekonomisine geçiş yönündeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığını belirtirken, konferansla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Hatırlanacağı üzere COP24’ün temel amacı, 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması’nın pratikte nasıl uygulanacağına dair kuralların ve prosedürlerin son haline getirilip, karara bağlanarak devreye alınmasıydı. Zirve, bu amacın önemli ölçüde gerçekleştirildiği bir etkinlik oldu.
“Ülkeler, Paris Anlaşması’nın ulusal katkılar ve azaltım (Madde 4), iklim finansmanı raporlama (Madde 9), şeffaflık (Madde 13), küresel stok bildirimi (Madde 14), kayıp ve zararlar gibi konularda genel hatlarıyla esneklik getiren kurallar üzerinde uzlaşırken, piyasa mekanizmaları ve uluslararası emisyon ticareti (Madde 6) gibi anlaşmanın uygulanması açısından önemli bazı konulara ilişkin tartışmaların müzakeresi bir sonraki zirveye bırakıldı.
“İklim zirvesinde 2025 yılı sonrası için yılda 100 milyar dolar taban seviyesi olmak üzere yeni bir iklim finansmanı hedefi belirlenmesi karara bağlandı.
“Katowice Paketi, temel olarak ülkelerin Ulusal Katkı Beyanlarında (NDC) azaltım, uyum, finansman, kapasite geliştirme, teknoloji transferi gibi birçok konuda hangi bilgileri paylaşmaları gerektiğine ilişkin yönlendirmeleri içeriyor. Şeffaflık maddesi bağlamında sunulması gereken bilgilere ilişkin rehberler bu paket dahilinde tanımlandı. Zirvede, Talanoa adı verilen kolaylaştırıcı diyalog sürecinin çıktıları üzerinden geçilerek daha iddialı politika ve eylemler belirlenmesi üzerinde prensipte mutabık kalındı.”
COP24 esnasında zirve dışından gelen haberler zirvedeki gelişmeler kadar kritik olduğuna vurgu yapılan değerlendirmede, özellikle finans dünyası açısından öne çıkan haberler şöyle yer aldı:
“Dünya Bankası 2021-2025 dönemi için 200 milyar dolar iklim finansmanı taahhüdü verdi.
“Çok taraflı kalkınma bankaları aktivite ve hedeflerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getireceklerini beyan etti.
“C40 Şehirler Koalisyonu, dünya genelindeki şehirlerde iklim hedefleriyle uyumlu çabalar sarf edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracağını duyururken, 15 uluslararası kurum, operasyonlarını iklim hedefleriyle uyumlu hale getireceğini açıkladı.”
Zirvenin ardından netleşen kurallarla birlikte Paris Anlaşması’nın uygulanabilir hale geliyor olması iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında oldukça olumlu değerlendirildi."

PARTNERMortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?Mortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?
Tonlarca narenciye yerlerdeTonlarca narenciye yerlerde
Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyorIfo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" belli oldu

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

Tonlarca narenciye yerlerde

Tonlarca narenciye yerlerde

Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor

Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor

Bursagaz, çocukları unutmuyor

Bursagaz, çocukları unutmuyor

Bakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyor

Bakan Yardımcısı Tunç: Tarıma yapılan yatırım, her geçen gün büyüyor

“Şehrin İyi Hali” ile 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu

“Şehrin İyi Hali” ile 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.