TSKB: Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması iklim değişikliği mücadelesinde önemli

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı - ESCARUS temsilcileri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı’nda (COP24) "Paris İklim Anlaşması’nın uygulanabilirliğini, iklim değişikliğiyle mücadelede olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

TSKB ve ESCARUS, Polonya’nın Katowice kentinde 2-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ve en uzun süren iklim konferansı olarak tarihe geçen COP24 katıldı. Paris Anlaşması’nın uygulama kuralları üzerinde uzlaşma sağlanan konferansta, bazı önemli konular üzerinde müzakerelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı. İki hafta süren etkinliği izleyen ve çeşitli panellerde deneyimlerini paylaşan TSKB ve ESCARUS, iklim zirvesindeki en değerli çıktı olan Katowice Paketi ve düşük karbon ekonomisine geçiş yönündeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığını belirtirken, konferansla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hatırlanacağı üzere COP24’ün temel amacı, 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması’nın pratikte nasıl uygulanacağına dair kuralların ve prosedürlerin son haline getirilip, karara bağlanarak devreye alınmasıydı. Zirve, bu amacın önemli ölçüde gerçekleştirildiği bir etkinlik oldu.

“Ülkeler, Paris Anlaşması’nın ulusal katkılar ve azaltım (Madde 4), iklim finansmanı raporlama (Madde 9), şeffaflık (Madde 13), küresel stok bildirimi (Madde 14), kayıp ve zararlar gibi konularda genel hatlarıyla esneklik getiren kurallar üzerinde uzlaşırken, piyasa mekanizmaları ve uluslararası emisyon ticareti (Madde 6) gibi anlaşmanın uygulanması açısından önemli bazı konulara ilişkin tartışmaların müzakeresi bir sonraki zirveye bırakıldı.

“İklim zirvesinde 2025 yılı sonrası için yılda 100 milyar dolar taban seviyesi olmak üzere yeni bir iklim finansmanı hedefi belirlenmesi karara bağlandı.

“Katowice Paketi, temel olarak ülkelerin Ulusal Katkı Beyanlarında (NDC) azaltım, uyum, finansman, kapasite geliştirme, teknoloji transferi gibi birçok konuda hangi bilgileri paylaşmaları gerektiğine ilişkin yönlendirmeleri içeriyor. Şeffaflık maddesi bağlamında sunulması gereken bilgilere ilişkin rehberler bu paket dahilinde tanımlandı. Zirvede, Talanoa adı verilen kolaylaştırıcı diyalog sürecinin çıktıları üzerinden geçilerek daha iddialı politika ve eylemler belirlenmesi üzerinde prensipte mutabık kalındı.”

COP24 esnasında zirve dışından gelen haberler zirvedeki gelişmeler kadar kritik olduğuna vurgu yapılan değerlendirmede, özellikle finans dünyası açısından öne çıkan haberler şöyle yer aldı:

“Dünya Bankası 2021-2025 dönemi için 200 milyar dolar iklim finansmanı taahhüdü verdi.

“Çok taraflı kalkınma bankaları aktivite ve hedeflerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getireceklerini beyan etti.

“C40 Şehirler Koalisyonu, dünya genelindeki şehirlerde iklim hedefleriyle uyumlu çabalar sarf edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracağını duyururken, 15 uluslararası kurum, operasyonlarını iklim hedefleriyle uyumlu hale getireceğini açıkladı.”

Zirvenin ardından netleşen kurallarla birlikte Paris Anlaşması’nın uygulanabilir hale geliyor olması iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında oldukça olumlu değerlendirildi."

