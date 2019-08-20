FİNANS

TSKB, Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin kurucu imzacılarından oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - " İmzacısı olduğumuz UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri bu alandaki taahhütlerimizi güçlendirmesi açısından büyük öneme sahip"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon doları aşan 30 üye global bankanın ortak çalışması sonucu belirlenen Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacı (Founding Signatory) olarak katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek inşasındaki rol ve sorumluluklarını belirleyen "Sorumlu Bankacılık Prensipleri" ile bankacılık sektörünün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Prensipler dahilinde bankacılık sektörüne strateji, portföy ve işlemler gibi her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği gözeten kapsamlı bir çerçeve sunuluyor.

Temmuz ayı itibarıyla tamamlanan ve UNEP FI tarafından duyurulan Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 22 Eylül 2019'da New York'ta tüm dünyadan destekçi bankaların üst düzey temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirelecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin uyum, etki ve hedef belirleme, müşteriler, paydaşlar, yönetişim ve kültür, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmak üzere altı alana odaklandığını belirtti.

İnce, "Kurulduğumuz günden itibaren ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, tüm faaliyetlerimizi küresel ölçekte kabul edilmiş sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyoruz. İmzacısı olduğumuz UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri de bu alandaki taahhütlerimizi güçlendirmesi açısından büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Finans sektörünün çevresel ve sosyal dönüşümdeki güçlü etkisine dikkat çeken İnce, bu tür taahhütlerin sürdürülebilir bir geleceğin inşasında itici güç niteliğinde olduğunu belirtti.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TSKB olarak büyük bir sorumluluk bilinciyle, en başından beri ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının en büyük destekçisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla bugün bankamızın toplam kredi portföyünün yaklaşık yüzde 73'ü yenilebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, çevre yatırımları, kadın istihdamı ve iş sağlığı ve güvenliği, kalkınmada öncelikli bölgelerin desteklenmesi gibi sürdürülebilir finansman temalı kredilerden oluşuyor.

TSKB olarak entegre bir bakış açısıyla kredi sağladığımız her projeyi sadece bir bankacılık işlemi olarak değil, ülke kalkınmasına ve küresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir yapı taşı olarak görüyoruz. Bütün karar ve hedeflerimizi sürdürülebilirlik konusunda bütüncül bir bakış açısıyla belirliyoruz. Kredilendirme ve danışmanlık alanında sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra kurum içindeki sürdürülebilirlik uygulamalarımızla da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunuyor, ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekliyoruz."

- "Türkiye 2016'da uluslararası piyasalardaki ilk yeşil/sürdürülebilir tahvilini ihraç etti"

2016'da Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki ilk yeşil/sürdürülebilir tahvilini ihraç ettiklerini belirten İnce, 2017 yılında ise dünyada bir ilke daha imza atarak, gelirleri çevresel ve sosyal projelerin finansmanında kullandırılan, sermaye benzeri sürdürülebilir tahvilin uluslararası piyasalardaki ilk örneğini ihraç etme başarısını ortaya koyduklarını kaydetti.

TSKB'nin aynı zamanda UNEP FI'a üye olan ilk Türk bankası olduğunu kaydeden İnce, "Sürdürülebilir kalkınmaya destek misyonumuzu uluslararası inisiyatiflerle sürdürdüğümüz iş birlikleriyle daha da güçlendiriyoruz. Karbon Saydamlık Projesi'ne başladığı yıldan bu yana katılım gösteriyoruz. Ayrıca, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması'nın organizasyonel üyesi ve Birleşmiş Milletler Global Compact'a üye ilk Türk kalkınma ve yatırım bankası konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB'nin bugüne kadar sürdürülebilirlik alanında pek çok farklı bildirge ve prensibin imzacısı olduğunu kaydeden İnce, "IDFC tarafından oluşturulan iklim deklarasyonu, Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği üyeleri tarafından COP21 kapsamında oluşturulan düşük karbon ekonomisine geçiş bildirgesi, WEPs-Kadının Güçlenmesi Prensipleri, EBRD ile UNEP FI ortaklığında gerçekleştirilen enerji verimliliği ortak bildirisi ve Global Compact Türkiye-Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi imzacısı olduğumuz diğer uluslararası taahhütler. Son olarak, kurucu imzacı olarak yer aldığımız UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin tamamı ise uzun yıllardır kurum kültürümüzün parçası haline gelmiş, hâlihazırda uyguladığımız ilkeler durumunda." ifadelerini kullandı.

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