TSKB ve EBRD özel sektör için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yeni bir risk paylaşım anlaşmasına imza attı.

TSKB açıklamasına göre, EBRD bu anlaşma doğrultusunda TSKB ile birlikte çeşitli firmalara kredi ihtiyaçlarının yüzde 50’sine katılarak toplamda 50 milyon avro kaynak aktarmış olacak. İki kurumun ilk olarak 2016 yılında imzaladıkları risk paylaşım anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki iş birliği, EBRD’nin bu alanda Türkiye’deki tek iş birliği anlaşması olma özelliğini taşıyor.

- "Değer yaratmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye’nin ekonomik dengelenme sürecinde, özel sektöre sağlanan finansman desteği büyük önem arz ediyor. Değerli iş ortağımız EBRD ile imzaladığımız risk paylaşım anlaşması ile Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz desteği sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TSKB olarak ülkemizin geleceğine umutla bakıyor, özel sektör firmalarımıza hem finansman hem de danışmanlık hizmetlerimizle değer yaratmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.