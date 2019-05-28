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TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), imzaladıkları yeni risk paylaşım anlaşmasıyla özel sektöre 100 milyon euroya kadar kaynak sağlayacak.

TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

İsanbul, 28 Mayıs (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), imzaladıkları yeni risk paylaşım anlaşmasıyla özel sektöre 100 milyon euroya kadar kaynak sağlayacak.
EBRD bu anlaşma doğrultusunda TSKB ile birlikte çeşitli firmalara kredi ihtiyaçlarının yüzde 50’sine katılarak toplamda 50 milyon euro kaynak aktarmış olacak. İki kurumun ilk olarak 2016 yılında imzaladıkları risk paylaşım anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki işbirliği, EBRD’nin bu alanda Türkiye’deki tek işbirliği anlaşması olma özelliğini taşıyor.
"Özel sektöre desteğimiz devam edecek"
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, EBRD ile gerçekleştirilen anlaşmayla ilgili, "Türkiye’nin ekonomik dengelenme sürecinde, özel sektöre sağlanan finansman desteği büyük önem arz ediyor" dedi ve ekledi:
"Değerli iş ortağımız EBRD ile imzaladığımız risk paylaşım anlaşması ile Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz desteği sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TSKB olarak ülkemizin geleceğine umutla bakıyor, özel sektör firmalarımıza hem finansman hem de danışmanlık hizmetlerimizle değer yaratmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz."
TSKB’nin kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin ve Türk sanayisinin sürdürülebilir kalkınması için tüm gücüyle çalışan bir banka olduğunu altını çizen Suat İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her zaman hedefimiz, iş alanlarımızı oluşturan kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizi geliştirerek ileriye taşımak oldu. Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılık felsefesi bizleri koyduğumuz hedeflere taşımaya devam ediyor. Her dönemde yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettikleri iş ortağı olmak stratejilerimizin doğruluğunun güçlü bir kanıtı niteliğinde."
"EBRD Türkiye’ye desteğini sürdürüyor"
EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink de anlaşmayla ilgili olarak, "EBRD kredilendirme faaliyetlerinin görece azaldığı bir dönemde Türkiye’ye desteğini sürdürüyor. EBRD olarak Türkiye ekonomisinin 2020 yılına kadar toparlanma noktasına gelmesini bekliyoruz. TSKB ile bugünkü risk paylaşım anlaşması gibi oldukça yenilikçi araçlar, şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken büyümelerini de sağlayacak" dedi. (Fotoğraflı)

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