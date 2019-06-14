TSKB’den rüzgar enerjisine destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2018 yıl sonu itibarıyla bin 302 megavat rüzgar enerji santrali yatırımının finansmanında yer aldı.

TSKB'den yapılan açıklaya göre, dünyada hızla artan nüfus ve yükselen taleple beraber özellikle üretimde artan enerji kullanımı iklim değişikliğinin önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor.

İklim değişikliğinin yarattığı küresel tehdidi ortadan kaldırılmak için yürütülen çalışmalar kapsamında enerji verimliliğin yanı sıra alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artırıyor. Türkiye’nin coğrafi özellikleri sebebiyle yenilebilir enerji kaynakları açısından oldukça avantajlı olması dolayısıyla TSKB, 2006'dan bu yana yenilenebilir enerji yolculuğunda ülkenin önemli bir lokomotifi olan rüzgar santralleri için kaynak yaratmaya devam ediyor.

15 Haziran Dünya Rüzgar Günü nedeniyle, dünyanın temiz enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar enerjisinin önemine bir kez daha işaret eden banka, 2018 yıl sonu itibarıyla bin 302 megavat rüzgar enerji santrali yatırımının finansmanında yer aldı. Bu rakam, Türkiye’nin rüzgar enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 19’una karşılık gelirken, TSKB finanse ettiği rüzgar yatırımlarıyla karbondioksit emisyonu azaltımına da her yıl yaklaşık 2,5 milyon ton katkı sağlıyor.