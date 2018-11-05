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TSKB'den yeni iş fikirleri için teknoloji ve girişimcilik platformu

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

Banka, Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu'nda kalkınma odaklı iş fikirleri olan girişimcilerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu'nda kalkınma odaklı iş fikirleri olan girişimcilerle bir araya geliyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, değişen dünyaya ayak uydurmak, yeni iş yapış şekilleri ve yenilikçi bakış açıları geliştirmek için 2016 yılında "Geleceğe Bakış" programını başlatan banka, TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile bu programı bir adım öteye taşıyor.

GİRVAK iş birliğiyle hayata geçirilen platform, TSKB çalışanlarının uzman bankacılık deneyimleri ve bilgi birikimleriyle GİRVAK temsilcilerinin (fellowlar) heyecanları ve girişimcilik ruhlarını bir araya getiriyor.

Platformun tanıtıldığı toplantı, Kolektif House'da gerçekleştirildi. Platformun ilk etkinliği 3 Kasım'da, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

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- "Platform ile deneyim ve yeniliği ortak akılda buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB'nin sürdürülebilirlik ve kalkınma alanındaki çalışmalarında güçlü iş birliklerinin büyük rolü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün, bizim için çok önemli yeni bir iş birliğinin temelini atıyoruz. Teknoloji ve inovasyonun tüm sektörleri şekillendirdiği içinde bulunduğumuz dönemde, deneyim ve yeniliğin ortak akılda buluşmasını çok önemsiyoruz. Bugünün ve geleceğin ruhuna uygun kalkınma modelleri oluşturmak için kurum kültürümüze girişimcilik unsurunu ekliyor ve ülkemizde dijital dönüşümün itici gücü olan start-up ekosistemiyle iş birliği yapmak için yola çıkıyoruz. Bu iş birliğiyle şimdiye kadar imza attığımız yeniliklere, yenilerini ekleyeceğiz. Daha da önemlisi, ülkemizin kalkınması için yaptığımız çalışmalar, yepyeni bir bakış açısıyla güçlenecek. Daha çok kişinin hayatına dokunacak, daha çok gencin geleceğini dönüştüreceğiz. GİRVAK ile birlikte kurduğumuz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile deneyim ve yeniliği ortak akılda buluşturacağız. Bu platform aracılığıyla GİRVAK'ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma misyonu ile TSKB'nin kalkınma ve yatırım bankacılığı alanındaki deneyimini harmanlayan, uygulanabilir yeni ürün ve stratejiler ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz."

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