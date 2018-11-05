TSKB'den yeni iş fikirleri için teknoloji ve girişimcilik platformu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu'nda kalkınma odaklı iş fikirleri olan girişimcilerle bir araya geliyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, değişen dünyaya ayak uydurmak, yeni iş yapış şekilleri ve yenilikçi bakış açıları geliştirmek için 2016 yılında "Geleceğe Bakış" programını başlatan banka, TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile bu programı bir adım öteye taşıyor.

GİRVAK iş birliğiyle hayata geçirilen platform, TSKB çalışanlarının uzman bankacılık deneyimleri ve bilgi birikimleriyle GİRVAK temsilcilerinin (fellowlar) heyecanları ve girişimcilik ruhlarını bir araya getiriyor.

Platformun tanıtıldığı toplantı, Kolektif House'da gerçekleştirildi. Platformun ilk etkinliği 3 Kasım'da, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

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- "Platform ile deneyim ve yeniliği ortak akılda buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB'nin sürdürülebilirlik ve kalkınma alanındaki çalışmalarında güçlü iş birliklerinin büyük rolü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: