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TSKB’den yeni iş fikirleri için: Teknoloji ve Girişimcilik Platformu 

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

TSKB, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nda kalkınma odaklı iş fikirleri olan girişimcilerle buluşuyor.   Değişen dünyaya ayak uydurmak, yeni iş yapış şekilleri ve yenilikçi bakış açıları geliştirmek için 2016 yılında “Geleceğe Bakış” programını başlatan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), “TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu” ile bu programı bir adım öteye taşıyor.

TSKB’den yeni iş fikirleri için: Teknoloji ve Girişimcilik Platformu 

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - TSKB, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nda kalkınma odaklı iş fikirleri olan girişimcilerle buluşuyor.
Değişen dünyaya ayak uydurmak, yeni iş yapış şekilleri ve yenilikçi bakış açıları geliştirmek için 2016 yılında “Geleceğe Bakış” programını başlatan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), “TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu” ile bu programı bir adım öteye taşıyor. Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle hayata geçirilen platform, TSKB çalışanlarının uzman bankacılık deneyimleri ve bilgi birikimleriyle GİRVAK temsilcilerinin (fellowlar) heyecanları ve girişimcilik ruhlarını bir araya getiriyor.
Platformun ilk etkinliği 3 Kasım’da, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.
Kolektif House’da gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını TSKB Genel Müdürü Suat İnce ve GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra yaparken, başarılı girişim örneklerinin temsilcileri deneyimlerini paylaştı.
TSKB’nin sürdürülebilirlik ve kalkınma alanındaki çalışmalarında, güçlü işbirliklerinin büyük rolü olduğunu belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle devam etti:
“Bugün, bizim için çok önemli yeni bir işbirliğinin temelini atıyoruz. Teknoloji ve inovasyonun tüm sektörleri şekillendirdiği içinde bulunduğumuz dönemde, deneyim ve yeniliğin ortak akılda buluşmasını çok önemsiyoruz.
“Bugünün ve geleceğin ruhuna uygun kalkınma modelleri oluşturmak için kurum kültürümüze ‘girişimcilik’ unsurunu ekliyor ve ülkemizde dijital dönüşümün itici gücü olan start-up ekosistemiyle işbirliği yapmak için yola çıkıyoruz.
“Bu işbirliğiyle şimdiye kadar imza attığımız yeniliklere, yenilerini ekleyeceğiz. Daha da önemlisi, ülkemizin kalkınması için yaptığımız çalışmalar, yepyeni bir bakış açısıyla güçlenecek. Daha çok kişinin hayatına dokunacak, daha çok gencin geleceğini dönüştüreceğiz.
“GİRVAK ile birlikte kurduğumuz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile, deneyim ve yeniliği ortak akılda buluşturacağız. Bu platform aracılığıyla GİRVAK’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma misyonu ile TSKB’nin kalkınma ve yatırım bankacılığı alanındaki deneyimini harmanlayan, uygulanabilir yeni ürün ve stratejiler ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz.”
TSKB Genel Müdürü Suat İnce ve GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra’nın açılış konuşmalarıyla başlayan TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu tanıtım toplantısına,MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin, Core Strateji Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz, 500 Startups Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgoekceli, Microsoft Dijital Dönüşüm Danışmanı Bülent Ekuklu, Evreka Kurucusu Umutcan Duman, Colendi Kurucu Ortağı Bülent Tekmen, Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör, Insider Kurucusu Hande Çilingir ve Netaş Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Serdar Urçar konuşmacı olarak katıldı. (Fotoğraflı)

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