FİNANS

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle hayata geçirdikleri “TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu”nda kalkınma odaklı yenilikçi fikirlerin projelendirileceğini belirtti.  TSKB’nin sürdürülebilirlik ve kalkınma alanındaki çalışmalarında, güçlü işbirliklerinin büyük rolü olduğunu belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle devam etti:  “Bugün, bizim için çok önemli yeni bir işbirliğinin temelini atıyoruz.

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

İstanbul,9 Kasım (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle hayata geçirdikleri “TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu”nda kalkınma odaklı yenilikçi fikirlerin projelendirileceğini belirtti.
TSKB’nin sürdürülebilirlik ve kalkınma alanındaki çalışmalarında, güçlü işbirliklerinin büyük rolü olduğunu belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle devam etti:
“Bugün, bizim için çok önemli yeni bir işbirliğinin temelini atıyoruz. Teknoloji ve inovasyonun tüm sektörleri şekillendirdiği içinde bulunduğumuz dönemde, deneyim ve yeniliğin ortak akılda buluşmasını çok önemsiyoruz.
“Bugünün ve geleceğin ruhuna uygun kalkınma modelleri oluşturmak için kurum kültürümüze ‘girişimcilik’ unsurunu ekliyor ve ülkemizde dijital dönüşümün itici gücü olan start-up ekosistemiyle işbirliği yapmak için yola çıkıyoruz.
“Bu işbirliğiyle şimdiye kadar imza attığımız yeniliklere, yenilerini ekleyeceğiz. Daha da önemlisi, ülkemizin kalkınması için yaptığımız çalışmalar, yepyeni bir bakış açısıyla güçlenecek.
“Daha çok kişinin hayatına dokunacak, daha çok gencin geleceğini dönüştüreceğiz. GİRVAK ile birlikte kurduğumuz
“TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile deneyim ve yeniliği ortak akılda buluşturacağız. “Bu platform aracılığıyla GİRVAK’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma misyonu ile TSKB’nin kalkınma ve yatırım bankacılığı alanındaki deneyimini harmanlayan, uygulanabilir yeni ürün ve stratejiler ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz.”
GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise, Girvak’ın, Türkiye’nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonuyla kurulduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Girişimcilik potansiyeli olan gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmasına destek olmak için ise Fellow Programı’nı hayata geçirdik.
“Programın ana amacı girişimci genç liderleri desteklemek olduğu için fikre değil, insana yatırım yapıyoruz.
“TSKB; girişimciliğe, inovasyona ve gençlere büyük önem veriyor. Şirket bünyesindeki MT programlarını da çok önemsediğini ve ayrıca gençlerin bakış açısına çok değer verdiklerini biliyoruz. Bu kapsamda birlikte tasarladığımız programda Girvak fellowları ile TSKB genç çalışanları, TSKB’nin belirlediği bir odak alanı hakkında fikir ve iş modeli geliştirerek atölyeler gerçekleştirecek ve nihayetinde ürün veya hizmet geliştirecekler.” (Fotoğraflı)

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