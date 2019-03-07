FİNANS

TSK'nin enerjisine yerli ve milli destek

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de hayırsever iş adamlarının bağışlarıyla 1981 yılında kurulan ASPİLSAN, TSK'nin enerji alanında duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine güç katıyor - ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy: - "Son bir yılda Türk Silahlı Kuvvetleri için 300 bin civarında batarya üretilmiştir. Bunların yüzde 95’inden fazlası doğrudan veya dolaylı olarak savunma sanayisine verilmiştir" - "Üzerinde yoğunlaştığımız konu, sivil sektöre de aynı oranda batarya üretmektir. Ayrıca ihracat için de yoğun olarak faaliyet gösteriyoruz. Yakın zamanda satışlarımız içindeki ihracat oranını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin yerli sermayeyle kurulan milli kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine destek veriyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerin ihtiyacına göre, cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek TSK'nin gücüne güç katıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, şirketin 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında edinilen tecrübelerden yola çıkılarak kurulduğunu söyledi.

ASPİLSAN Enerji'nin faaliyet alanı itibarıyla hem enerji hem de savunma sanayisi sektörlerinde faaliyet gösterdiğini aktaran Özsoy, şöyle konuştu:

"ASPİLSAN Enerji, savunma sanayisi için stratejik bir malzeme olan batarya ve uçak akülerini üretirken diğer yandan da tüm sektörler için önemli bir alt sistem olan enerji depolama ve batarya sistemlerini üretmektedir. Ayrıca bu alanlarda faaliyet gösteren tek yerli ve milli şirketimizdir. Uçak aküsü, raylı sistem araç aküsü gibi klasik akü üreticilerinin ürettiği kurşun asit kimyası dışındaki ihtiyaç duyulan aküleri de biz üretiyoruz. Savunma sanayisi açısından baktığımızda başta savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu telsiz bataryaları, gece görüş sistemi bataryaları, jammer/karıştırıcı sistem bataryaları, mayın tarama ve bomba imha robotlarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar, anti-torpido bataryaları, tanksavar sistem bataryaları ve özellikle sınır güvenliğinin sağlanması için kullanılan insansız hava ve kara araçlarımızın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik tüm batarya sistemlerini tasarlamakta ve üretmekteyiz."

Son bir yılda Türk Silahlı Kuvvetleri için 300 bin civarında batarya üretildiğini bildiren Özsoy, "Bunların yüzde 95'inden fazlası doğrudan veya dolaylı olarak savunma sanayisine verilmiştir. Üzerinde yoğunlaştığımız konu, sivil sektöre de aynı oranda batarya üretmektir. Ayrıca ihracat için de yoğun olarak faaliyet gösteriyoruz. Yakın zamanda satışlarımız içindeki ihracat oranını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- 300 çeşit batarya var

ASPİLSAN Enerji'nin misyonu hakkında da bilgi veren Özsoy, mobil enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığı azaltacak çözümler sunmak istediklerini belirtti.

Özsoy, firma olarak yaklaşık 300 çeşit telsiz, silah, termal, robotik ve medikal sistemlerde kullanılan batarya ve batarya sistemlerinin üretildiğine dikkati çekti.

"Yaklaşık 20 çeşit Ni-Cd uçak, helikopter akü/hücresi ve aküsü üretmekteyiz." diyen Özsoy, şarj cihazları ve enerji depolama sistemlerinin üretildiğini, elektrikli araç bataryalarının da üretiminin planlandığını söyledi.

Özsoy, 2018 yılında 175 çeşit farklı ürünün doğrudan veya dolaylı yollardan TSK'nin kullanımı için verildiğini dile getirerek, "Geldiğimiz noktada akıllı bataryalar üzerindeki batarya yönetim sistemleri Ar-Ge merkezimizde tasarlanmaktadır. Bu sayede isteğe özel tasarlanmış bataryalarımızla TSK'nin ileride var olacak ihtiyaçları ve şu anda yerlileştirilmesini planladığımız bataryaları Kayseri Ar-Ge Merkezi'nde yaptığımız çalışmalarla geliştirmekteyiz." dedi.

Anti-tank ve hava savunma füzesi bataryasının yanında, termal görüş sistemi bataryaları, silah sistem bataryaları gibi ürünlerin TSK için üretildiğini belirten Özsoy, TSK'nin mevcut ithal silah sistemlerinin yurt dışından yüksek maliyetlerle ithal edilen bataryalarının yerlileştirilerek üretilmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Bisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne olduBisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne oldu
Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktıkBakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık
TÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldiTÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASPİLSAN ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy batarya kayseri tsk Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Dolar sert yükseldi!

Dolar sert yükseldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Girişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştu

Girişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştu

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

TÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldi

TÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldi

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar

Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.